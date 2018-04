Modeschau faszinierte zahlreiche Gäste.

Die neue Frühjahrs- und Sommermode wurde im Modehaus Stift präsentiert. Modeexperte Markus Walter führte gekonnt durch das modische Abendprogramm. Hausherrin Nina Stift begrüßte die zahlreichen Gäste im „neuen“ Haus (es wurde ja die Männerabteilung ins Damenhaus in den ersten Stock verlegt). Übrigens gibt es viel „grün“ und auch alles was „kreucht und fleucht“ ist top aktuell. Mehr dazu in der Printausgabe Nr. 16