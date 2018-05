„Eine Zeitreise durch die Klaviermusik“ war der Titel dieses außergewöhnlichen Konzertes der Schüler der Musikschule Tulln. Leider war das Danubium nur sehr schwach besucht, die jungen Musiker hätten sich mit ihren Darbietungen ein volles Haus verdient.

Den Anfang machten Sophie und Jakob Wilhelm mit Pirates of the Aegean von D. Bruce.

Es folgten Stücke von Beethoven, Burgmüller und Debussy und Mozart. Dabei flogen die Finger akrobatisch über die Tasten, als sei es ganz selbstverständlich.

Nach der Pause startete Luca Monschein mit Bach. Gefolgt von Gabriel Rosensteiner, der das Fantasie-Impromtus von Chopin in atemberaubender Geschwindigkeit federleicht in den Raum schmetterte.

Der Liebestraum von Tamara Krska war wirklich ein Traum, subtil und spielerisch umgesetzt. Mit „Thank You For The Music“ von Luise Hanel (Klavier und Gesang) ging das beeindruckende Konzert zu Ende.