Die Mykotoxine (Pilzgifte) und deren Bekämpfung sind so etwas wie das Steckenpferd des Wissenschaftsstandorts Tulln. Dafür verantwortlich ist vor allem ein Mann mit seiner Forschungsgruppe, nämlich Rudolf Krska vom BOKU-Department IFA-Tulln. Im Vorjahr warb er nicht nur ein international aufgestelltes Horizon-2020-Projekt der Europäischen Kommission ein, er wurde auch mit der Koordination des Projektes betraut.

Mykotoxine sind die Spielverderber unserer Lebensmittelkette. Oftmals werden sie erst entdeckt, wenn es schon zu spät ist und das Gift bereits Schaden an Mensch oder Tier angerichtet hat. Genau hier setzt das Projekt an, im Zuge dessen Maßnahmen zur Reduktion der Mykotoxinbelastung über die gesamte Lebensmittelkette hinweg erarbeitet werden. „Das Projekt hat zum Ziel, eine web-basierte Toolbox zu erarbeiten, mit deren Hilfe der Gehalt an Mykotoxinen über die gesamte Lebens- und Futtermittelkette hinweg kontrolliert und reduziert werden kann“, schildert Krska die Brisanz des Projektes.

"Eine neue Dimension der Kooperation"

Das EU-Projekt wird bereits mit fünf Millionen Euro gefördert. Seit vergangener Woche ist auch China mit an Bord bei diesem Projekt. Das Chinese Ministry of Science and Technology steigt mit einer zusätzlichen Million Euro ein. „Die Arbeiten in China zum Thema Mykotoxinreduktion und Bioethanolproduktion ermöglichen eine neue Dimension der Kooperation mit den Partnern aus Peking“, freut sich Krska.

Das beginnt schon beim Anbau der betroffenen Feldfrüchte, wo dem Befall durch neue Ansätze entgegengewirkt werden soll. Sind die Feldfrüchte einmal geerntet, muss die Kontamination während der Lagerung verhindert werden. Im Rahmen des Projekts MyToolBox werden nun über die Messung der Kohlendioxid-Aufnahme, des Feuchtigkeitsgehalts, der Temperatur und dem Verhalten des Schimmelpilzes neue mathematische Modelle entwickelt, die Schimmelbefall auf Getreide und Erdnüssen vorhersagbarer machen. Außerdem besteht eine Kooperation mit Biomin, dem Hersteller von Futtermittelzusätzen, die Mykotoxine mittels neuartiger Enzyme entgiften können. Biomin hat ebenfalls seinen Forschungsstandort im Technopol Tulln.