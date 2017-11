In Tulln arbeitet seit Sommer dieses Jahres die IVF-Klinik "Kinderwunsch im Zentrum". Sie feierte Donnerstagabend offiziell ihre Eröffnung. Dahinter steht das In-vitro-Fertilisierungsspezialisten-Ehepaar Kathrin und Michael Sator.

"Wir sind jedenfalls das einzige Ehepaar in Österreich, bei dem beide Partner die IVF anbieten können", sagte Michael Sator gegenüber der APA. Sator ist als ausgebildeter Gynäkologe seit rund 25 Jahren auf diesem Gebiet tätig, seine Frau und Gynäkologin Kathrin Sator seit rund 20 Jahren. "Wir sind sehr stolz, dass wir beide diese 'Lizenz' haben."

Die Vorarbeiten für die Etablierung der Einrichtung, die als Privatkrankenanstalt organisiert ist, dauerte rund dreieinhalb Jahre. "Wir können alle reproduktionsmedizinischen Verfahren anbieten, die nach dem österreichischen Fortpflanzungsmedizingesetz möglich sind", sagte Michael Sator. Eine Kooperation gibt es auch mit dem Institut des österreichischen IVF-Pioniers Wilfried Feichtinger in Wien.

"Kinderwunsch im Zentrum" hat auch bereits einen Vertrag mit dem IVF-Fonds, aus dem Paare bei den Kosten für die Behandlung unterstützt werden. Das Institut richtet sich speziell an Paare mit unerfülltem Kinderwunsch in Niederösterreich. "Von den rund jährlich 1.200 IVF-Behandlungen für Niederösterreicher werden bisher nur rund 300 in Niederösterreich selbst durchgeführt", sagte Sator (www.kiz-tulln.at).