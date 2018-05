Obmann Franz Bobak begrüßte die zahlreich erschienenen Fest- und Ehrengäste. Bürgermeister Thomas Buder meinte in seiner Festrede: „Es ist eine Ehre, dass der Hauptbezirkstag des Kameradschaftbundes heute bei dem schönen Wetter in Tulbing stattfindet.“

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Wanek, Brigadier Reinhard Kraft, Oberst a.D. Alexander Ritter, Peter Partik und Vizepräsident Augustin Hüdl geben in ihren Festreden Einblicke in den Stellenwert des ÖKBs in der damaligen im Gegensatz zur heutigen Gesellschaft und wünschen dem scheidenden Obmann Franz und seiner Gattin Eva-Maria Bobak als bisherige Schriftführerin Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.

Franz Bobak bedankte sich für das Vertrauen und die geleistete Arbeit: „Es lebe Österreich, NÖ und der Kameradschaftsbund in Friede und Freiheit.“

Vorstand wurde einstimmig gewählt

Nach den Ehrungen mit den außerordentlichen Ehrungen von Eva-Maria und Franz Bobak zu Ehrenmitgliedern wurde der Vorstand einstimmig neu gewählt.

Der neue Hauptbezirksobmann Andreas Schlüsselberger bedankte sich für das Vertrauen, dass er diese Funktion von Franz Bobak übernehmen und mit bestem Gewissen ausüben darf: „Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit und viele gemeinsame Veranstaltungen.“

Ehrungen:

Landesmedaille in Silber: Georg Geyer, Landesverdienstkreuz in Silber: Gerhard Zecher, Arthur Plöchl und Josef Haider, Landesverdienstkreuz in Gold: Herbert Stadlmann, Friedrich Kneiss und Josef Wanek, Landesehrenkreuz in Gold: Eva-Maria Bobak, Landesehrenkreuz in Gold mit Schwertern: Alfred Neubauer und Bundesverdienstkreuz in Gold: Franz Hahn

Wahlergebnis:

Hauptbezirksobmann: Andreas Schlüsselberger, HBO-Stellvertreter: Josef Dorn und Georg Reps (Thomas Kozak wird noch gewählt), HB-Schriftführer Heinz Peter Nastl, HB-Schriftführer-Stv. Thomas Kozak, HB-Kassier Herbert Stadlmann, HB-Kassier-Stv. Peter Grestenberger, HB- PC- und Internetreferent Helmut Weigert, HB-Kommandant Franz Hahn, HB-Kommandant-Stv. Franz Graf, Alfred Stöllner und Horst Dringl, HB-Soldaten- und HB-Organisationsreferent Herbert Stadlmann und HB-Rechnungsprüfer Alois Dinterer und Helmut Dollinger