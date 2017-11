„Die Aufgabe des Mobilen Palliativteams ist es, die Lebensqualität von unheilbar kranken Menschen und deren Angehörigen zu fördern“, erklärte Palliativ-Teamleiterin Monika Korneisel. Diesen Grundsatz durften bereits viele Betroffene kennenlernen. Das Leben soll in Wertschätzung, Würde und Eigenverantwortung ermöglicht werden.

Beim Begräbnis einer unlängst verstorbenen Patientin entschieden sich die Angehörigen, Spenden für das Palliativteam zu sammeln. Die gute Begleitung, damit der letzte Wunsch der Patientin zu Hause sterben zu können erfüllt werden konnte, „In den letzten Wochen stand das Respektieren der Bedürfnisse, Wünsche und Ziele des Patienten im Mittelpunkt, das Team leistet hier großartige und einfühlsame Arbeit“, so der Tenor der Familie. Der ansehnliche Spendenbetrag wurde dem Palliativteam bereits persönlich überreicht.

Die Teamkoordinatorin betonte, dass sich viele Menschen wünschen, zu Hause zu versterben. „Für das Gelingen ist es notwendig, dass alle in die Begleitung Eingebundenen wie in einem Orchester zusammenarbeiten – und der Patient ist dabei der Dirigent“, so Monika Korneisel.