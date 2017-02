„Unsere regelmäßig stattfindenden Verkehrskontrollen machen sich bezahlt“, freut sich Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl über den jüngsten Erfolg ihrer ambitionierten Riege: Zwei jungen Tullnern konnte das (Sprayer-) Handwerk gelegt werden.

Franz Podezin und Bernd Berzobohaty versahen in einer Nacht vor rund zwei Wochen gemeinsam Dienst. Zwei Burschen mit einem Fahrrad erregten ihre Aufmerksamkeit. Doch dass ihnen keine Fahrraddiebe, sondern gesuchte Graffiti-Sprayer ins Netz gegangen waren, stellte sich erst heraus, als sie die Rucksäcke des 15- und des 16-Jährigen unter die Lupe nahmen und mehrere Farbspraydosen zum Vorschein kamen.

Bei ihrer Einvernahme mussten die Burschen dann Farbe bekennen. Ihnen werden an die 100 Schmierereien und Graffitis im Stadtgebiet zur Last gelegt. „Kaum ein Straßenzug, in dem sie nicht ihre Handschrift hinterlassen haben“, so die ermittelnden Beamten. Betroffen sind neben Privateigentum unter anderem Objekte der Stadtgemeinde, der EVN und der Post. Die Sprayer wurden angezeigt und müssen für den Schaden (rund 70.000 Euro) aufkommen.