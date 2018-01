„Ich bin bereits das siebente Mal dabei, es ist gut, wenn mit dem gesammelten Geld Menschen geholfen werden kann“, freut sich Benjamin Fallmann aus der Pfarre St. Stephan. An der Sternsinger Aktion 2018, die unter dem Motto „Friede den Menschen auf Erden“ steht, nehmen in Tulln rund 60 Kinder und Jugendliche in 14 Gruppen teil. „Die Jugendlichen sind mit Begeisterung dabei“, freut sich Peter Markom, Koordinator in St. Stephan.

Auf Initiative von Pfarrhelferin Gabriele Kohlruss wird hier auch eine Erwachsenengruppe unterwegs sein. „Zu unserer großen Freude haben sich auch Erwachsene bereit erklärt, diese Friedens- und Segensaktion zu unterstützen.“ Die Gruppe besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pfarre.

Pfarrer Schwinner aus der Pfarre St. Severin signalisiert mit seinem Ausspruch „Bescheiden leben, damit andere überleben können“ die Wichtigkeit der Sternsinger-Aktion. 11 Gruppen mit Sternsingern sind allein in der Pfarre St. Severin unterwegs, somit wird ein Großteil des Severiner Pfarrgebietes abgedeckt. Meistens werden die „Heiligen Drei Könige“ wohlwollend aufgenommen. „Wir bringen Segen, das ist eine schöne Aktion“, freut sich Melanie.