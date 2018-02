Die NÖ Kreativakademie startet in das nächste Semester. In St. Andrä-Wördern können Kinder und Jugendliche ihre Talente seit Montag in der Schauspielakademie KIDS sowie seit Dienstag in der Schauspielakademie entfalten. In Tulln werden eine Malakademie, eine Malakademie KIDS und eine Musicalakademie angeboten.

Bei dem schöpferischen Prozess in der Schauspielakademie und in der Schauspielakademie KIDS werden die Kinder und Jugendlichen von Schauspielerin Steffi Paschke begleitet. Hier können sie Bühnenluft schnuppern und mit Körper, Stimme und Fantasie ihre darstellerische Kreativität erforschen.

In der Malakademie und in der Malakademie KIDS steht Marc Andeya-Trefny mit Rat und Tat zur Seite und schafft mit einer wohltemperierten Mischung aus Lernen und Spaß am Malen das ideale Klima für junge Künstler.

In der Musicalakademie zeigen Luzia Nistler, Anita Todorov und Matthias Ellinger, was es heißt, gleichzeitig zu singen und zu tanzen – geheimnisvoll wie ein Phantom in der Oper oder erhaben wie eine Kaiserin.

Die Schauspielakademie, die Malakademie und die Musicalakademie richten sich an Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren. An der Schauspielakademie KIDS und an der Malakademie KIDS können Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren teilnehmen. Nähere Informationen unter www.noe-kreativakademie.at.