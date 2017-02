Vor vier Wochen titelten wir mit „Tullner räumt als Quizmaster ab“. Rainer Patzl hatte gerade seinen Siegeszug in der ServusTV-Show angetreten. Tatsächlich wurde der Routinier mit Erfahrung aus einer Vielzahl von Radio- und Fernsehquizshows erst in seiner 20. Sendung vom Thron gestoßen.

Lohn für den erfolgreichen Einsatz seines breitgefächerten Wissens: 69.450 Euro, die bereits gut verplant sind. „Als Selbstständiger ist es immer schön, Rücklagen zu haben, und zehn Prozent des Gewinns werde ich spenden“, erklärt Patzl. Aber es gebe auch Wünsche, die jetzt erfüllt werden sollen, etwa ein neues, umweltfreundliches Auto, und in Haus und Garten wären auch ein paar Dinge zu erneuern.

Als Vermögensberater hat er ohnehin kein Problem damit, größere Summen sinnvoll zu verplanen. Ehefrau Natascha Patzl, die schon von Moderator Florian Rudig charmant in den Sendungen zitiert wurde („Ich hab‘ wieder mit ihrer Frau geplaudert, und die hat mir verraten …“), hatte natürlich das eine oder andere Wörtchen (oder auch mehr) bei den geplanten Investitionen mitzureden.

Herzlich bedanken möchte sich Rainer Patzl für die große Unterstützung und die vielen guten Wünsche, die er als Quizmaster erfahren hat: „Vor allem bei unseren Nachbarn und Freunden sowie den Mitschülern unserer Kinder.“

Letztere durften in den letzten Wochen oft (ausnahmsweise) länger zuschauen, aber wie Moderator Rudig meinte: „Es ist ja Bildungsfernsehen.“ Was eine Mutter mit den Worten „Mein Sohn hat jetzt gesehen, dass sich Wissen tatsächlich lohnt. Jetzt will er doch ins Gymnasium gehen“ bestätigte.

Mit 20 Sendungen rangiert Patzl im (bisherigen) Quizmaster-Gesamtranking auf Platz 2. Erfolgreicher war nur Bernd aus der Steiermark mit 26 Sendungen und einem Gesamtgewinn von über 96.000 Euro. Auf Platz drei liegt Raphael aus Wien mit einem Gewinn von 61.000 Euro aus 17 Sendungen. Im Länderranking führt Niederösterreich mit 19 Quizmastern vor der Steiermark mit 14.

Die Nachfolge von Rainer Patzl trat übrigens Karin aus St. Andrä-Wördern an. Ihr Siegeszug war zwar nach der darauffolgenden Sendung wieder zu Ende, sie darf sich aber immerhin über einen Gewinn in Höhe von 4.050 Euro freuen. Quizmaster wird von ServusTV in Wien aufgezeichnet , und zwar immer gleich mehrere Sendungen an einem Tag.

Pro aufgezeichneter Sendung verbrachte Rainer Patzl rund zwei Stunden im Fernsehstudio. Für seine insgesamt 20 Sendungen also rund 40 Stunden . Anders gesagt eine starke Arbeitswoche, die mit insgesamt 69.450 Euro letztendlich aber mehr als fürstlich entlohnt wurde, entspricht das doch einem Stundenlohn von 1.736 Euro.