Mit einem Freispruch haben wohl die wenigsten gerechnet, als das Urteil aus St. Pölten vom sogenannten „Tullner Vergewaltigungsprozess“ medial verkündet wurde. Am allerwenigsten Politiker der FPÖ. Kurze Zeit später wurden Presseaussendungen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Landesrat Gottfried Waldhäusl veröffentlicht, die ein „Skandalurteil“ propagierten.

Auch die Meldung der Tullner Bezirks-FPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Bezirksobmann Andreas Bors und Bundesrat Andreas Spanring standen dem um nichts nach. Letzter wird in der Aussendung zitiert mit: „Hier steht eindeutig Täter- über dem Opferschutz. Für mich ein Skandalurteil, noch dazu wo es unabhängige Gutachten gibt, welche die Opferaussagen stützen.“

Woher all diese Informationen stammen ist ungewiss, schließlich fand der gesamte Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Niemand hatte Zugang, lediglich die beiden Berufs- und die beiden Schöffenrichter. Alle Medienberichte, die in der vergangenen Woche zu lesen waren, begründeten sich auf ein öffentliches Statement im Eröffnungs- und im Schlussplädoyer.

„Eine seriös fundierte Stellungnahme zu diesem Prozessausgang ist nicht möglich.“ Peter Eisenschenk

Auch die Stadtgemeinde Tulln fragte eine schriftliche Urteilsbegründung beim Landesgericht an, diese liegt jedoch nicht vor und konnte daher auch nicht zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend äußerte sich auch Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Eine seriös fundierte Stellungnahme der Stadtgemeinde zu diesem Prozessausgang ist daher nicht möglich.“

„Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben alle Register gezogen, mehr kann man nicht zur Aufklärung beitragen“, sagte der vorsitzende Richter. Und er erklärte weiters: „Zwei der Senatsmitglieder haben für schuldig entschieden, zwei für Freisprüche. Der Senat hat es sich nicht leicht gemacht und sich mit allen Argumenten auseinandergesetzt, es bleibt bis zuletzt ein Grenzfall.“

Der gesamte Schöffensenat gehe davon aus, dass es zunächst zu einem „mehr oder weniger freundschaftlichen Treffen“ zwischen den Beteiligten gekommen sei, bei dem auch ein Joint im Spiel gewesen sei. „Sehr wohl ist dem Senat aufgefallen, dass extreme Widersprüche in der Aussage des Erstangeklagten existiert haben“, setzte der Richter fort.

Stadtgemeinde Tulln fragte eine schriftliche Urteilsbegründung beim Landesgericht an

Und fügte hinzu: „Die Verletzungsspuren beim Opfer – Kratzspuren am Rücken, an Knien und Oberschenkeln sowie eine Rötung am Kinn – sprechen dafür, dass sich der Vorfall wie angeklagt zugetragen hat. Das Opfer wurde aber fünf Mal befragt, dabei haben sich Widersprüche zum Gesamtgeschehen, aber auch bei Details ergeben. Es ist nicht auszuschließen, dass Sex freiwillig war.“ Ein subjektives Erkennen der Angeklagten, dass sie einen Widerstand der 15-Jährigen zu überwinden hatten, habe somit nicht nachgewiesen werden können. Anrufe der Angeklagten habe das Mädchen von ihrem Handy gelöscht. „Vielleicht, weil es verschleiern will, dass sie mit den Angeklagten kommuniziert hat“, so der Richter weiter.

Die Staatsanwaltschaft meldete Nichtigkeitsbeschwerde an, somit sind die Freisprüche nicht rechtskräftig. Jetzt ist der Oberste Gerichtshof (OHG) am Zug. Falls er die Urteile kippt, wird neu verhandelt am Landesgericht in St. Pölten.

Bors und Spanring kommentieren das Urteil so: „Wir Freiheitlichen setzen (...) alle Hoffnung darauf, dass das Urteil in der Berufungsverhandlung sowohl rechtens als auch gerecht sein wird und die mutmaßlichen Täter entsprechend verurteilt werden“.

Der Tullner Rechsanwalt Johannes Öhlböck hat Erfahrung mit dieser Art von Prozessen, er hat schon mehrmals Opfer vertreten. | NOEN, Hans Krist

Die NÖN fragte den Tullner Rechtsanwalt Johannes Öhlböck, der nicht nur das Geschehen in seiner Heimatstadt genau verfolgt, sondern auch selbst schon mehrfach Opfer in diversen Missbrauchsprozessen vertreten hat. „Ich habe an dem Prozess nicht teilgenommen und kann über die genauen Beweggründe nichts sagen“, schickt Johannes Öhlböck gleich vorweg. Für ihn kam das Urteil ebenfalls überraschend. „Betrachtet man nur die Indizien, wie die Wunden des Mädchens, würde man sofort auf eine Gewalttat schließen.

Irgendetwas muss also im Prozess passiert sein, das Zweifel aufkommen hat lassen“, mutmaßt Öhlböck. Er selbst habe Erfahrung mit der Verteidigung von Opfern. „Es ist so etwas wie ein Muster, das sich abzeichnet, wenn Opfer mehrmals nach einer Tat befragten werden, verstricken sie sich in Widersprüche. Das kann einen Schuldspruch durchaus erschweren“, so der Tullner Anwalt.

An einen Justizskandal glaubt Johannes Öhlböck jedoch nicht: „Ich kenne den vorsitzenden Richter sehr gut, ich kann nur das Beste über ihn berichten.“

Dass Politiker derart das Rechtssystem in Frage stellen findet Öhlböck unpassend: „Juristen sind Juristen, Politiker sind Politiker. Ich kenne kein besseres Rechtssystem als das österreichische.“ Für das Opfer sollte, laut Öhlböck, aber alles getan werden, was in der Macht der Öffentlichkeit steht, um es zu betreuen.