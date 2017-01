59 Anwesende, von insgesamt 96 Wahlberechtigten, konnten auch 2017 kein neues Kommando wählen. Es habe zwar Vorschläge gegeben, aber die genannten Kandidaten wären nicht bereit gewesen, eine etwaige Wahl anzunehmen.

Ernst Ambrozy bedankte sich dafür, dass er insgesamt acht Jahre Kommandant sein durfte, aber: "Jetzt muss ich mich wirklich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Spiel nehmen."

Eisler appellierte an das Team

Innerhalb der Mannschaft hatte es in den letzten Wochen kleinere Unstimmigkeiten gegeben, Kommandantstellvertreter Alfred Eisler mahnte daher: "Wir alle zusammen sind die FF Tulln, wir müssen Einigkeit an den Tag legen." Jeder Kamerad habe individuelle Stärken und Schwächen, im Umgang müsse man jedem Einzelnen Respekt entgegenbringen. In Anlehnung an den scheidenden US-Präsidenten appellierte Eisler an das Team: "Yes, we can!"

Vizebürgermeister Harald Schinnerl lobte die Qualität der Mannschaft: "In 409 Einsätzen wurden abertausende Stunden geleistet. Ihr genießt zu Recht den besten Ruf in der Bevölkerung, wenn es darauf ankommt, seid ihr zur Stelle und die Arbeit wird hochprofessionell erledigt." Aber er verstehe nicht, dass es in dieser Gruppe nicht zwei gäbe, die es als Team wagen zu sagen: Ja, wir machen das! Bei einer hochausgebildeten und best-ausgerüsteten Mannschaft wie jener der Tullner Stadtfeuerwehr, sei die Verantwortung überschaubar und: "Es ist machbar!" Denn es habe schon viel schwierigere Zeiten gegeben und gemeinsam werde man einen Weg aus dieser Misere finden.

