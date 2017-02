Landesweit ist der Niederösterreichische Zivilschutzverband (mit Sitz in Tulln) auf der Suche nach Nachwuchs bei den freiwilligen Helfern. Landesgeschäftsführer Thomas Hauser: „Zivilschutz ist nie zu viel Schutz. Je mehr mitarbeiten, um so besser ist es für alle!“

Die Zivilschützer bemühen sich um engagierte und offene Menschen ab 18 Jahren, die das Thema „Zivil- und Katastrophenschutz“ interessiert. Dabei geht es um Naturkatastrophen und deren Auswirkungen, die Bewältigung von Notsituationen nach technischen Gebrechen wie etwa „Blackout“/langfristiger Stromausfall, um den Schutz vor Unfällen im Haushalt sowie im beruflichen Umfeld und so weiter. Diesen jungen Menschen sollte auch die Wichtigkeit des Selbstschutzes bewusst sein.

Der Zivilschutzverband bietet dafür regelmäßige Weiterbildung, ein engagiertes und starkes Team, abwechslungsreiche Aktivitäten bei Veranstaltungen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche sowie flexible Zeiteinteilung. Auch für Zivildiener wird ein interessanter und sinnvoller Tätigkeitsbereich geboten.

Nähere Information über die Aufgaben, Schulungen und Aktionen des NÖ Zivilschutzverbandes gibt es unter www.noezsv.at. Auch die Referatsleiterin für Ehrenamt steht für Auskünfte zur Verfügung: Uschi Nocchieri, 0676/46 216 62 sowie per Mail unter uschi.nocchieri@noezsv.at.

Zudem gibt es ab heuer monatlich einen Informationstag in der Landesgeschäftsstelle in Tulln (bei der Landesfeuerwehrschule). Der nächste Termin ist am Montag, 27. Februar, von 16 bis 18 Uhr.