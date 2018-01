Ursprünglich hätte Bundespräsident Alexander Van der Bellen diese Eröffnung gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vornehmen sollen.

Der Präsident musste aber aufgrund von zwei Trauerfällen in seinem Familienkreis absagen. Jetzt wird Bildungsminister Heinz Faßmann den Termin übernehmen.

Den Festvortrag hält Dirk Helbing zum Thema „Die digitale Gesellschaft – ein neues Zeitalter in der Menschheitsgeschichte“.

Der Eintritt am Eröffnungstag ist gratis (Reservierung erforderlich per E-Mail an nina.nelson@tulln.gv.at bzw unter Tel.: 02272/690-103).