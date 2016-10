Was tun, wenn Frau nach der Unterstufe in einem Wiener Gymnasium entdeckt: „Eigentlich will ich etwas ganz anderes machen“? Ina Mathes setzte ihren Willen durch und begann eine Lehre bei Leiner Langenrohr, das war im Jahr 2000. Heute ist die junge Frau selbst Sortimentsverantwortliche und Lehrlingsausbilderin, die weiß, worauf es ankommt: „Man sollte schon gerne mit Menschen zu tun haben, man benötigt räumliches Vorstellungsvermögen und Feingespür für die Wohnwünsche und Vorstellungen der Kunden.“

Gemeinsam mit Adnan Halilovic, dem zweiten Lehrlingsausbildner in Langenrohr, ist Ina Mathes für die allgemeine Ausbildung von derzeit sechs Lehrlingen zuständig. „Die jungen Leute durchlaufen bei uns im Laufe ihrer Lehre fünf bis sechs Abteilungen“, erklärt Geschäftsleiter Helmut Hauser. Leiner setzt auf ein Drei-Säulen-Modell: Zur Ausbildung im Haus kommen Seminare in der Zentrale und auf drei Jahre verteilt insgesamt 25 Wochen in der Berufsschule hinzu.

70 bis 80 Prozent der Lehrlinge werden „klassisch“ nach dem Pflichtschulabschluss aufgenommen. „Die Zahl der Späterberufenen, ja sogar von jenen, die erst noch eine dreijährige Schule absolvieren, nimmt aber langsam zu“, sagt Hauser.

Vom ersten Lehrjahr an werden Anreize geboten, besondere Leistungen werden honoriert. So geht es etwa für die zehn besten Kika-/Leiner-Lehringe für mehrere Wochen auf Austausch nach Irland oder für die Besten nach dem Lehrabschluss auf Abenteuerurlaub in die Area 47 nach Tirol.

Und Ina Mathes, hat sie ihren Entschluss jemals bereut? „Nein, ich bin sehr zufrieden. Wenn ich noch einmal 15 wäre, ich würde mich wieder so entscheiden.“

Wann und Wo?

Mi., 16. November, 8.30 bis 14 Uhr

Rathaus Tulln, Minoritenplatz 1

Für wen?

Für alle Interessierten und potenzielle Lehrstellensuchende, Anmeldung erforderlich!

02272/690-320 oder unternehmensservice@tulln.gv.at

Teilnehmende Firmen:

Breitwieser, Birngruber, Schmidberger, Agrana Zucker, Agrana Stärke, Glas Loley-Lukas, Schinnerl Metallbau, Wilhelm Stift, Dampier, Berger Fleischwaren, Gerhard Rauch, Grasl Pneumatik-Mechanik, Holzwerk Harold, Miraplast Kunststoffverarbeitung, Dlouhy, Rudolf Leiner, Donau Chemie, Gasthof „Zum Lustigen Bauern“, Heidecker, Fliegerwerft Langenlebarn sowie WK, AK, AMS, BIZ und Hebebühne.