Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Miraplast erfolgreich in der Kunststoffverarbeitung tätig. Der Familienbetrieb (in dritter Generation) beschäftigt heute am Standort Würmla und in der ungarischen Niederlassung insgesamt 100 Mitarbeiter.

An neue Gegebenheiten anpassen

„Als mittelständisches Unternehmen in einem dynamischen Umfeld müssen wir uns ständig an neue Gegebenheiten anpassen. Entwicklungsprojekte haben wir gemeinsam mit anderen Unternehmen und dem Kunststoffcluster durchgeführt“, berichtet Geschäftsführer Markus Brunnthaler. Durch beständiges Engagement und als kompetent und zuverlässig bekannt, habe sich die Firma einen Namen gemacht. Das zahle sich aus: Viele Kunden sind seit vielen Jahren Partner von Miraplast. Dafür braucht es nicht zuletzt gut ausgebildete Fachkräfte: „Die Ausbildung des Nachwuchses beschäftigt uns immer intensiver. Die Anforderungen der Kunden steigen stark und Technologie ist nicht alles. Wir brauchen auch kompetente Mitarbeiter“, weiß Brunnthaler.

Geschäftsführer Markus Brunnthaler: „DieAusbildung desNachwuchses beschäftigt uns immerintensiver.“ | NOEN, privat

Daher setzt Miraplast schon seit den 1970er-Jahren auf Lehrlingsausbildung im eigenen Haus. Viele Bürokaufleute, Kunststofftechniker und Werkzeugbautechniker haben hier schon ihren Lehrabschluss gemacht. Einer der besonders erfolgreichen ist Leopold Beer.

Einst war er der erste Lehrling, der seine Ausbildung direkt bei Miraplast abgeschlossen hatte. Heute ist er Leiter des Formenbaus im Betrieb. Das Geheimnis seines Erfolges? Erfahrung sammeln und nicht aufhören sich weiterzubilden. „Als ich anfing, waren die technischen Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt, und der Beruf war von sehr viel Handarbeit geprägt. Heute dominieren Computer und CNC-Maschinen die Werkstatt. Dinge, die vor einigen Jahren noch unmöglich waren, sind jetzt Stand der Technik“, sagt Beer. Auch er betont: „Wir brauchen Fachleute und wir möchten sie selbst ausbilden. Die Anforderungen steigen ständig, daher suchen wir junge, wissbegierige Menschen.“

Wann und Wo?

Mi., 16. November, 8.30 bis 14 Uhr / Rathaus Tulln, Minoritenplatz 1

Für wen?

Für alle Interessierten und potenzielle Lehrstellensuchende,

Anmeldung erforderlich!

02272/690-320 oder unternehmensservice@tulln.gv.at

Teilnehmende Firmen:

Breitwieser, Birngruber, Schmidberger, Agrana Zucker, Agrana Stärke, Glas Loley-Lukas, Schinnerl Metallbau, Wilhelm Stift, Dampier, Berger Fleischwaren, Gerhard Rauch, Grasl Pneumatik-Mechanik, Holzwerk Harold, Miraplast Kunststoffverarbeitung, Dlouhy, Rudolf Leiner, Donau Chemie, Gasthof „Zum Lustigen Bauern“, Heidecker, Fliegerwerft Langenlebarn sowie WK, AK, AMS, BIZ und Hebebühne.