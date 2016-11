Am Mittwoch, 16. November, findet im Atrium des Minoritenklosters die 3. Tullner Lehrstellenbörse statt. Eröffnet wird sie von Vizebürgermeister Harald Schinnerl, seines Zeichens auch erfolgreicher Unternehmer und Bundesinnungsmeister der Metalltechniker.

„Die Lehrstellenbörse ist so wichtig, weil junge Menschen dort einen Überblick über verschiedene Berufe bekommen, die sie direkt bei uns in der Region ausüben können“, betont Schinnerl. Schulabgänger können sich hier selbst ein Bild machen, was für sie interessant sein könnte. „Die Lehre hat viele Vorteile“, betont der Innungsmeister, „das müssen wir immer wieder aufzeigen. Und ich sage immer zu meinen Lehrlingen: Wenn es euch einmal keinen Spaß mehr macht, helfe ich euch gerne über einen Durchhänger hinweg. Wenn es euch aber auf Dauer keinen Spaß macht, spreche ich persönlich mit euren Eltern.“