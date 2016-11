Pünktlich zu Beginn der Verkehrsverhandlung für die geplante Umfahrung Königstetten hatte sich vor dem Florahofsaal auch eine Protestgruppe versammelt.Die Motive sind so unterschiedlich wie der Hintergrund der 17 Demonstranten.

„Schnitt durch unser grünes Wohnzimmer“

Neben vielen Grünen, findet man auch Vertreter von SPÖ und FPÖ. „Als ich mich in Wipfing ansiedelte, war mir von Gemeinderäten der WMW zugetragen worden: Die Umfahrung kommt eh nie“, erklärt Heidrun Sdorra (Grüne Muckendorf-Wipfing), die das Projekt als „Schnitt durch unser grünes Wohnzimmer“ betrachtet. Beatrice Aigner (Leiterin des Tierschutzvereinshauses in Königstetten): „In diesem Gebiet leben Ziesel und Feldhamster, Tiere, die dem strengen Artenschutzabkommen unterliegen.“

Die Bezirkssprecherin der Grünen, Ulli Fischer, sieht in der Umfahrung „nicht einmal eine kurzfristige Lösung“, denn der Verkehr würde sich nur verlagern. „Die 6 Millionen Euro wären im Ausbau von Öffis, etwa einem modernen Buszubringersystem zum Bahnhof Tullnerfeld, besser angelegt“, ist Fischer überzeugt.

Nach der Verhandlung (Straßen- und Wasserrecht) zeigt sich Umfahrungsinitiator Roland Nagl vorsichtig optimistisch. „Es gibt Einwendungen und Anregungen, die werden wir so weit als möglich berücksichtigen. Jetzt warten wir auf einen rechtskräftigen Baubescheid“, so der Bürgermeister von Königstetten, „so weit wie jetzt waren wir noch nie.“

Verkehrsmittel Nummer 1 bleibt das Auto

Er bedauert, dass viele Gerüchte über das Projekt im Umlauf sind, etwa, dass er selbst sich als Grundstückseigentümer damit bereichern würde. „Ich bin aber nur in geringem Ausmaß mit zwei Grundstücken betroffen, wie viele andere auch“, betont Nagl. Er sieht in der Umfahrung ein Zukunftsprojekt, denn: „Alternative Ansätze sind lieb und schön, aber bei uns am Land wird das Auto noch auf lange Sicht das Verkehrsmittel Nummer 1 bleiben.“