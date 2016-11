Lange war es ruhig, aber jetzt kommt wieder Bewegung in das Projekt „Umfahrung Königstetten“. Anfang November fand eine Informationsveranstaltung für betroffene Grundeigentümer statt. Bereits am Donnerstag, 17. November, wird um 8.30 Uhr im Florahofsaal in Langenlebarn die Bauverhandlung abgehalten.

Bürgermeister Roland Nagl (Königstetten), der das Projekt seit mehr als zehn Jahren verfolgt: „Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie unsere Region in 25 Jahren aussehen wird. Prognosen sehen für das östliche Tullnerfeld eine gewaltige Gesamtentwicklung und dadurch auch etwa 25 Prozent mehr Verkehr vor.“

Die Gesellschaft habe individualistische Verkehrsbedürfnisse, auch in Zukunft würde mit dem Auto gefahren werden. „Und jetzt haben wir noch die Chance, etwas zu tun“, betont Nagl. Er verspricht sich viel von der Umfahrung: Die Ortsdurchfahrt Königstetten soll um etwa zwei Drittel entlastet und der Verkehr auf der LB 14 stabilisiert werden.

„Umfahrungsstraßen lösen keine Probleme, sie ziehen nur neuen Verkehr an“

Kritik kommt hingegen von den Grünen, und zwar nicht nur am Projekt an sich. „Umfahrungsstraßen lösen keine Probleme, sie ziehen nur neuen Verkehr an“, meint Bezirkssprecherin Ulli Fischer (St. Andrä-Wördern). Sie fordert stattdessen Investitionen in den öffentlichen Verkehr und bessere Anbindung daran. Was die Grundstücksablösen für die Trassenführung betrifft: „Der für die Ackerflächen gebotene Quadratmeterpreis grenzt an Frechheit.“

Durch die Blume werde den Besitzern mitgeteilt, dass man sie im öffentlichen Interesse auch enteignen könne. „Man darf aber Menschen nicht einfach so ihre Grundstücke wegnehmen, um sinnlose Straßen zu bauen“, sagt Fischer.

Enteignungen wären nur eine Notlösung

Davon sei ja noch lange keine Rede, betont Bürgermeister Nagl: „Wir suchen eine gütliche Einigung. Landauf, landab gibt es aber keinen Grundstückseigentümer, der bei einem Straßenbauprojekt gleich ,Hurra!‘ schreit.“ Enteignungen wären also nur eine Notlösung, vom NÖ Straßenbaugesetz aber durchaus vorgesehen.

Eine Gemeinderätin, der sicher kein Freudenschrei entfährt, ist Johanna Nagl (SPÖ Muckendorf-Wipfing). Die Projektgegnerin der ersten Stunde, die hunderte Unterschriften gesammelt hatte, fühlt sich von der Landesregierung belogen: „Da hieß es, die Umfahrungsstraße komme nur, wenn sich die ganze Region einig ist. Aus St. Andrä-Wördern und Zeiselmauer-Wolfpassing gibt es aber einstimmige Resolutionen dagegen.“ Schließlich gebe es immer noch das ungelöste Problem der Engstelle in Wolfpassing.

Thema beschäftigt alle Gemeinden

Bürgermeister Nagl glaubt auch nicht, dass diese Umfahrung das letzte Straßenbauprojekt in der Region war: „Das Thema Verkehr, egal ob Rad, Auto oder öffentlicher, wird in den nächsten 25 Jahren alle Gemeinden beschäftigen.“

Zufrieden zeigt sich sein Amtskollege aus Muckendorf-Wipfing, Hermann Grüssinger: „Wir haben lange diskutiert, alle Für und Wider abgewogen. Es gibt einen positiven Gemeinderatsbeschluss für diese Variante. Für Muckendorf bringt sie durch Entlastung der LB 14 und Reduzierung der Feinstaubbelastung einen Riesenvorteil und für Wipfing keine Nachteile.“

Entlastung der LB14

Last but not least soll auch Langenlebarn von der Umfahrung profitieren. „Prognostiziert ist eine 20- bis 30-prozentige Entlastung der LB 14 in unserem Ortsgebiet“, erklärt Ortsvorsteher Wolfgang Mayrhofer. Er ist froh, dass die Variante kommt, die näher bei Langenlebarn liegt: „Dadurch wird sie stärker genützt, auch was den Verkehr zum Fliegerhorst betrifft.“ Außerdem werden bei diesem Projekt weniger Äcker durchkreuzt, sondern die meisten nur am Anfang oder Ende abgeschnitten. „Das war mir im Sinne unserer Landwirte wichtig“, so Mayrhofer.