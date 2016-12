In der Stadtpfarrkirche Tulln war kurz vor dem Konzert schon kein Platz mehr zu finden. Das Adventkonzert des Jugendsinfonieorchesters und des A cappella Chors Tulln „Te Deum Laudamus“ hatte das Gotteslob zum Thema. Mit der Fuge in G-Dur von Bach, eröffnete Organist Johannes Zeinler den musikalischen Abend. Benjamin Brittens „Rejoice In The Lamb“ ließ sämtliche musikalische Facetten erklingen, von ruhigen Kantaten bis zum ekstatischen Halleluja.

Ein Höhepunkt folgte dem nächsten. Subtil setzte das Jugendsinfonieorchester das Flötenkonzert mit Fabian Köhring als herausragenden Flötisten um.

Bei Charpentiers „Te Deum“ erklangen mächtige Chorpartien und ein musikalisches, buntes Feuerwerk der Instrumente und Stimmen von Solisten und Musiker.

Mit dem „Halleluja“ von Händel fand der musikalische Abend seinen krönenden Abschluss. Ein nicht endendwollender Applaus folgte, sowie Standing Ovationen.