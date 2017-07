HEILIGENEICH Die Freiwillige Feuerwehr Heiligeneich lädt herzlich zum Kellerfest am 22. und 23. Juli in die Moosbierbaumer Kellergasse ein. Festbetrieb ist am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Ein kulinarisches Highlight sind die Feuerflecken (samstags ab 17 und sonntags ab 11 Uhr). FF Heiligeneich

| NOEN