FREUNDORF, BAUMGARTEN: Der Saisonstart für Faschingsumzüge 2017 findet am Sonntag, 29. Jänner, statt. Alle Narren, ob Gruppen oder Einzelpersonen, sind herzlichst eingeladen. Treffpunkt ist ab 13 Uhr in Baumgarten in der Schul- bzw. in der Römerstraße. Ab 13.30 Uhr macht sich der Zug über Werthfeld- und Hauptstraße auf den Weg Richtung Freundorf. Die Präsendation aller Teilnehmer findet in der Kirchengasse in Freundorf statt. Auskünfte: 0676/7535057 (Heinz Mahl).

