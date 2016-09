MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

Tulln: Tanzen ab der Lebensmitte, 18.30 Uhr, Pfarre St. Stephan.

Muckendorf: Offene Singrunde, 19 Uhr, Gemeindeamt Muckendorf-Wipfing.

St. Andrä-Wördern: Kinderwallfahrt in den Bibelgarten (Garten Tulln), 14 Uhr, Treffpunkt: Josef Luger Platz (unterer Kirchenplatz).

Zwentendorf: Benefizkabarett - Gery Seidl, Lydia Prenner-Kaspar, Reinhard Nowak und Bernhard Lentsch - 19 Uhr (Einlass), 20 Uhr (Beginn), Donauhof Zwentendorf.

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

Zwentendorf: Vortrag Wunderwek Mensch - Theresia Maier - Dobersberger (FA für Innere Medizin), 19 Uhr, Sozialzentrum.

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Tulln: 1. Tullner Jugentag - Mein Tulln 2026, 16 - 19 Uhr, Minoritenkeller (Rathaus).

Atzenbrugg: Vortrag „Blütenpracht mit Stauden - leicht gemacht“ Natur im Garten, 19.30 Uhr, Festsaal d. Gemeindeamtes.

Fels/Wagram: Sturmheuriger des USC Fels, Sportplatz.

Langenrohr: Eröffnungsfeier Zu- u. Umbau VS Langenrohr.

Muckendorf: Workshop „Herzensangelegenheiten - wofür schlägt meine Herz?“ - Gesunde Gemeinde, 18 Uhr, Sitzungssaal Muckendorf.

Ollern: Family-Day, 15 Uhr, ehemalige Raika Ollern.

Sitzenberg-Reidling: Ost-West Musikfest - Trio Ostarrichi und Musiktalente aus Sitzenberg-Reidling, 18 Uhr, Schloss Sitzenberg.

St. Andrä-Wördern: „Best of Solo“ - Gerold Rudle, 20 Uhr, Mainstreetsaal.

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

Tulln: Hausmesse bei Actual-Berger, 8 - 16 Uhr, Langenlebarner Str. 98.

Tulln: Kneipp Aktiv „Wanderung d. Hausleitner Erlebnisweges“, Treffpunkt 13 Uhr Hallenbad Parkplatz, Info unter ( 02272/65435 (Rosa Bruck).

Tulln: „Bitte.Danke“ - Gery Seidl, 19.30 Uhr, Danubium.

Fels/Wagram: Sturmheuriger des USC, Sportplatz.

Heiligeneich: Seniorentreff der Rotkreuz Bezirksstelle Atzenbrugg-Heiligeneich - Thema „Schlösser u. Burgen entlang der Donau“, 14.30 Uhr, Pfarrsaal Heiligeneich.

Kirchberg/Wagram: Fest der Obstvielfalt im Alchemistenpark. Beginn des Festaktes um 10 Uhr, Führung durch den Alchemistenpark und die Essbare Gemeinde um 14 Uhr.

Königstetten: Sturmverkostung, 15 Uhr, FF-Haus.

Rappoltenkirchen: Aktionstag der FF-Jugend, 9 - 15 Uhr.

Sieghartskirchen: Generationenwandertag & Gesundheitstag, 9 Uhr, NMS Sieghartskirchen.

Sitzenberg-Reidling: Stunde für Kinder - Prämierung der MeistleserInnen der Ferien und das Umwelttheater „DEr böse Ramgad“, 10 Uhr, JA.Sir Haus der Generationen.

Zwentendorf: 15. Zwentendorfer Donaulauf, Donauhof Zwentendorf.

Zwentendorf: Sturmheuriger der ÖVP, Heurigenlokal Maurer.

SONNTAG, 25. SEPTEMBER

Tulln: Pfarrfest St. Severin, 9 - 21 Uhr, Pfarrzentrum St. Severin.

Tulln: Führung am jüdischen Friedhof, 15 Uhr, Paracelsusgasse/Dr. Siegmund Freud Weg. Männliche Besucher egal welcher Religion werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen, danke!

Tulln: „Wandern mit Andern - tut gut!“, 16.30 Uhr, Seerosenbrücke (Donaulände), Anmeldung per Mail an gesundes.tulln@aon.at

Tulln: Kirchenkonzert: Felix Mendelssohn Bartholdy, 18 Uhr, Stadtpfarrkirche.

Fels/Wagram: Sturmheuriger des USC, Sportplatz.

Königstetten: Familienwandertag „Wandern mit Andern“, 14 Uhr, Passauerplatz hinter der Kirche.

Ollern: Bauernmarkt Ollern, 10 Uhr.

Zwentendorf: Orgelkonzert - Christa Dworak-Leitzmüller, 16 Uhr, Pfarrkirche.

MONTAG, 26. SEPTEMBER

Tulln: Vortrag „Pille, Spirale & Co. Gibt es Alternativen?“, 19.30 Uhr, Gesundes Tulln (Raum 1). Info unter ( 02742/324/3339.

Königstetten: Natur Malworkshop, 10 Uhr, FUER Königstetten.

Rappoltenkirchen: Puppentheater „Das Grüffelo-Kind“ (Bayrische Puppenbühne), 16 Uhr, Pezihaus.

MITTWOCH, 28. SEPTEMBER

Tulln: Tullner Leserattenclub, 16 Uhr, Stadtbücherei.

Tulln: NÖGKK lädt zum Krafttraining „Mit Krafttraining die Gesundheit stärken“, 18.30 Uhr, NÖGKK (Servicecenter, Zeiselweg 2-6). Anmeldung unter ( 050899-2054.

Tulln: Erni Oma „Mein Testament“, 19.30 Uhr, Danubium.

Tulln: Der besondere Film „Ein Mann namens Ove“, 20 Uhr, Kinocenter Tulln.

AUSSTELLUNGEN

Tulln: Galerie Heinl/Kunstforum Tulln in der Nibelungengasse 11. Ausstellung und Übersicht über das Schaffen von Fritz Laderer sowie Acrylbilder der Malerin Renate Kail. Öffnungszeiten: Fr., 16 - 17.30 Uhr, Sa., 11 - 12.30 Uhr und 16 - 17.30 Uhr u. nach tel. Vereinbarung:

( 0676/30 69 499.

Tulln: Ausstellung Robert Svoboda „Hochzeitsnacht“, Kunstwerkstatt Tulln. Fr., 16. Sept. - So., 2. Okt., Öffnungszeiten: Sa. + So. 14 - 18 Uhr.

Absdorf: Kunstinfusion im 3. Quartal 2016 - Galerie Alte Ordination, Bahnhofstraße 16. „Zeit der Reife“ Malerei in div. Techniken - Helene Winterer. Fr., 23. Sept. - So., 2. Okt. Die Ausstellung kann auch außerhalb der angegebenen Zeiten besichtigt werden - ( 0664/6373372, Frau Pichler.

Maria Anzbach: Karl Goldammer Ausstellung „JUGENDSTIL - Bauwerke in Wien“, Do., 8. Sept. bis So., 25. Sept. Öffnungszeiten: Mi. - Fr. 10 - 12 u. 13 - 18 Uhr, Sa. u. So. 13 - 18 Uhr u. nach tel. Vereinbarung unter ( 0664/2003034.

Ruppersthal: Besichtigung des Ignaz-Joseph-Pleyel-

Museums, jew. So., Mo. und Fr. 10 - 13, Sa. 14 - 17 Uhr.

St. Andrä-Wördern: Ausstellung - „Langsam ist es besser geworden“ - Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen und Dableiben. Sa., 10. Sept. - So., 16. Okt., täglich (außer Mittwoch) 10 - 18 Uhr & Sonntag 10 - 15 Uhr. Freier Eintritt! Kulturhaus „Alter Pfarrhof“ (Kirchenplatz 2) St. Andrä.

Zwentendorf: Ausstellung im September im Kunstcafé Leitzmüller: Heinz Hoffmann und Karl Stritzl (Bilder - Doppelausstellung), Sabine Riedler (Tiffany und Glaskunst), sowie Robert Eisenschenk (Figuren aus Eisen für den Garten).