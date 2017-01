FREITAG, 27. JÄNNER

Großweikersdorf: Sockenball, 20 Uhr, Gasthaus Kurt Maurer.

Klosterneuburg: Ball der Oneologen und Pomologen, 20 Uhr, Babenbergerhalle.

Langenschönbichl: Gschnas der Freiwilligen Feuerwehr, 20 Uhr, FF-Haus.

Sitzenberg-Reidling: Maskenball der SPÖ, 20.30 Uhr, Gasthaus Doppler.

Zwentendorf: Ball der FF Pischelsdorf, 20.30 Uhr, Donauhof.

SAMSTAG, 28. JÄNNER

Tulln: Tullner Blumenball - 70. Ball der TVP, Musik: Four an More, 20 Uhr, Atrium/Minoritenkloster.

Ruppersthal: Sportlergschnas, 20 Uhr, Sporthalle.

Tulbing: Pfarrball, Musik: „Trio Top Live“, 20 Uhr, Veranstaltungszentrum.

Würmla: Feuerwehrball, Musik: Banda Toscana, 20.30 Uhr, Gasthaus Burger.

SONNTAG, 29. JÄNNER

Tulln: Faschingstanz, Musik: „FourandMore“, 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr), Rathaus (Atrium).

Atzenbrugg: Kindermaskenball, 14 Uhr, Gasthaus Kögl.

Fels am Wagram: Kindermaskenball der Kinderfreunde, 14.30 Uhr, Cafe Aichinger.

Langenschönbichl: Kindermaskenball der Freiwilligen Feuerwehr, 14 Uhr, FF-Haus.

Ollern: Kinderfasching, ab 15 Uhr, Kirchenwirtin.

Sitzenberg-Reidling: Seniorenfasching, 14.30 Uhr, Gasthof Schmid.

FREITAG, 3. FEBRUAR

Rappoltenkirchen: Tullnerfelder Landjugendball, 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr), Pezihaus. Karten nur im Vorverkauf!

FREITAG, 10. FEBRUAR

Großweikersdorf: Seniorenball, 14 Uhr, Gasthaus Maurer.