DONNERSTAG, 8. DEZ.

Atzenbrugg: Weihnachtsfeier der Senioren, 14 Uhr, Gasthaus Kögl.

Feuersbrunn: Adventstimmung des MV Feuersbrunn, 16 Uhr, vor dem Musikerheim.

Langenlebarn: Punschstand der Freiwilligen Feuerwehr, ab 16 Uhr, beim FF-Haus.

Langenrohr: „Zauber der Weihnacht“ - Weihnachtslesung mit Sir Kristian Goldmund Aumann, 15 Uhr, Leiner.

Neuaigen: Geselliges Glühstandl des SV Neuaigen, 15.30 Uhr, Sportplatz-Kantine.

Ried: Rieder Advent, 17 Uhr, Pfarrkirche.

Sitzenberg-Reidling: Wirtshausadvent, ab 11 Uhr, Landgasthof Schmid.

St. Andrä-Wördern: Adventfeier der Pfarrsenioren, 14.30 Uhr, Pfarrsaal.

Wagram: Tag der offenen Tür bei Tirok Modelleisenbahnanlage, 14 - 20 Uhr, Flurgasse 18.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Tulln: Die Feisten „Nussschüsselblues“, 20 Uhr, Danubium.

Gollarn: „Weihnachtliches Beisammensein unterm Lindenbaum“ - Glühweinausschank des Verschönerungsvereins Gollarn, ab 17 Uhr.

Langenlebarn: Punschstand der Freiwilligen Feuerwehr Langenlebarn, ab 16 Uhr, beim FF-Haus.

Zöfing: Zöfinger Adventpunsch, ab 18.30 Uhr, bei der Kapelle.

SAMSTAG, 10. DEZEMBER

Tulln: „ARTvent“ - Ausstellung, 14 - 19 Uhr, Kunstwerkstatt Tulln.

Tulln: Christkindlmarkt des Alpenvereinshaus, 13 - 18 Uhr.

Tulln: Aus der Reihe „Der Besondere Film“ zeigen die Grünen den Film „Wie Brüder im Wind“, 16.30 Uhr, Kinocenter Tulln. Reservierungen unter 02272/64591.

Tulln: Perchtenlauf, 18.30 Uhr, Hauptplatz.

Tulln: Steinhauser & Schindlecker „Österreichische Psycherl-Analyse“, 19.30 Uhr, Danubium.

Baumgarten am Wagram: Benefizpunsch des Club „Fit for Life“, ab 16 Uhr, Baumgarten am Wagram 82.

Grafenwörth: „Ach du Heilige...“ - Vorweihnachtlieder Kabarettabend, 19.30 Uhr, Haus der Musik.

Michelhausen: „Christmas Lights“ - Konzert, 18.30 Uhr, Pfarrkirche.

Rappoltenkirchen: Adventmarkt, 14 Uhr, Innenhof Fam. Deckardt (Hauptstr. 6).

Sieghartskirchen: Benefiz-Adventkonzert des Kirchenchores Sieghartskirchen, 19.30 Uhr, Kulturpavillon.

Staasdorf: Punschstand der FF Staasdorf, ab 18 Uhr, bei der Kapelle.

St. Andrä-Wördern: Jubiläumsshow „Wia woa Weihnocht‘n 10“, 20 Uhr, Musikschulsaal.

Zöfing: Weihnachtsreiten im Zucht- und Reitstall Auberghof der Familie Reisenthaler, ab 17 Uhr

SONNTAG, 11. DEZEMBER

Tulln: „ARTvent“ - Ausstellung, 14 - 18 Uhr, Kunstwerkstatt.

Tulln: Christkindlmarkt des Alpenvereinshaus, 11 - 18 Uhr.

Tulln: Adventkonzert - Das Tullner Jugendymphonieorchester und der A-Cappella-Chor Tulln bringen Altes und Neues, Bekanntes und weniger Bekanntes zur Adventzeit, 17 Uhr, Pfarrkirche St. Stephan.

Absdorf: Weihnachtssingen mit dem Chor Mauritius, dem Absdorfer Brasquartett, sowie der Singklasse der VS Absdorf, 18 Uhr, Pfarrkirche. Kartenverkauf: Drogerie Elisabeth, Kaufhaus Knell und Abendkassa.

Baumgarten: Baumgartner Advent, 17 Uhr, Pfarrkirche.

Langenrohr: Kulinarischer Adventzauber der Blasmusik, 17 Uhr.

Maria Ponsee: Adventsingen, 15 Uhr, Pfarrkirche.

Seebarn: Advent in Seebarn, 15 Uhr, Park vor dem Schloss.

Sitzenberg-Reidling: Adventkonzert des Musikvereins Sitzenberg-Reidling, 16.30 Uhr, Pfarrstadl.

MONTAG, 12. DEZEMBER

Zwentendorf: Mutter-Kind-Treff, 9 - 11.30 Uhr, Gesundheitszentrum Zwentendorf.

DIENSTAG, 13. DEZEMBER

Langenrohr: Weihnachts-Konzert der Musikschule, 18.30 Uhr, Gemeindesaal.

MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Muckendorf-Wipfing: Offene Singrunde, 19 Uhr, Gemeindeamt Muckendorf.

Sieghartskirchen: Baby-Frühstück für Eltern mit ihren Kindern- Isabella Wind, 9 - 11 Uhr, Pfarre.