Die Ballsaison erreicht ihren Höhepunkt - noch kann man das Tanzbein auf verschiedensten Veranstaltungen schwingen. Wie zum Beispiel - Am Samstag, den 11. Februar, beim Gschnas der Freiwilligen Feuerwehr Erpersdorf oder der Faschingstanzparty in Feuersbrunn. Am Sonntag, den 12. Februar, dürfen dann die Kleinen feiern, wie zum Beispiel am Kindermaskenball in Absdorf oder Großweikersdorf.

| Shutterstock/Inc