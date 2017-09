Der Wandel in der Bankenlandschaft schreitet weiter voran. In Tulln legt die Volksbank Niederösterreich jetzt die kleine Filiale im Nahversorgungszentrum in der Staasdorfer Straße mit der großen am Hauptplatz zusammen.

Volksbank-Marketingleiter Peter Digruber führt dafür drei maßgebliche Gründe an:

– Überbordende Regulatorien, die mit kleinen Filialen nicht mehr zu erfüllen seien.

– Eine enorm hohe Sättigung im Internet-Banking, die bei der Volksbank NÖ stolze 80 Prozent ausmacht. „Im Prinzip bedeutet das, dass alle außer Kids bis 10 und Kunden hohen Alters es nutzen“, so Digruber.

– Das bedingt wiederum den Trend, dass der durchschnittliche Kunde (wenn überhaupt) nur mehr fünfmal pro Jahr seine Bank aufsucht.

Kompetenz wir am Hauptplatz in Tulln gebündelt

„Wir bündeln jetzt die Kompetenz in Tulln am Hauptplatz, die ja glücklicherweise örtlich nicht allzu weit von der Staasdorfer Straße entfernt ist. Oder anders gesagt: Wir spielen nicht mehr zweimal Bank, sondern machen es einmal richtig“, erklärt Digruber.

Konkret heißt das, dass der bisherige Filialleiter aus dem Nahversorgungszentrum, Markus Francan, in Zukunft die Filiale am Hauptplatz leiten wird. Auch seine Mitarbeiter Dominik Burkert und Karin Kurzmann werden das dann achtköpfige Zentrumsteam vervollständigen.

Der bisherige Hauptplatz-Filialleiter Werner Mittendorfer wird gemeinsam mit Markus Pani, Christian Schilcher und Ronald Winkler das Spezialisten-Team für Kommerzkunden bilden. Regina Hartung, Andreas Albrecht und Wolfgang Schön bilden last, but not least, das dreiköpfige Anlageberaterteam.