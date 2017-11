Jede Klasse der Volksschule Königstetten mit Direktorin Elfriede Beer bereitete verschiedene Gedichte im Zusammenhang mit dem Heiligen Martin vor. Nachdem auch gemeinsam gesungen wurde, zogen die Kinder mit ihren selbst gebastelten und liebevoll gestalteten Laternen eine Runde durch den Ort.

Im Anschluss an den Laternenumzug bereitete der Elternverein mit der neuen Obfrau Barbara Muhm selbst gemachte Mehlspeisen, Cake-Pops, Frankfurter mit Semmerl sowie Punsch für die kleinen und großen Gäste vor. Die Kinder konnten sich dabei am Spielplatz vergnügen, während die Eltern das eine oder andere Pläuschchen an diesem Abend tätigen konnten.