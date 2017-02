Ernst Prenner ist blind. Doch, anstatt sich seinem Schicksal zu ergeben, nimmt er eben dieses selbst in die Hand und inszeniert eine einzigartige Show. Dieses Engagement führt ihn auch öfter von seiner Heimat Salzburg nach St. Pölten. Diesen Weg bestreitet er bevorzugt mit der Westbahn. Doch im September kam es zu einer unliebsamen Begebenheit.

Auf der Suche nach seinen Helferinnen

Er versäumte den Ausstieg in St. Pölten, obwohl ihm eine Stewardess versprochen habe ihn rechtzeitig davon zu informieren, und fuhr bis zum Bahnhof Tullnerfeld, wo er zunächst nicht weiter wusste. Zwei Damen aus der Gegend nahmen sich seiner an und setzten ihn, laut seinen Aussagen, in ein Taxi. Jetzt ist Ernst Prenner nicht nur auf der Suche nach den Helferinnen, da er in der Aufregung vergaß nach ihren Namen zu fragen, sondern erwägt auch eine Klage gegen die Westbahn, unter anderem auch wegen Verleumdung.

Jede Medaille hat zwei Seiten, zunächst einmal eine Betrachtung auf die sich beide Parteien vermutlich einigen können. Ernst Prenner fuhr am 2. September von Salzburg nach St. Pölten. Er bat auf der Strecke die Stewardess ihm rechtzeitig vor dem Ausstieg Bescheid zu sagen und ihn dabei zu unterstützen. „Ich verstehe bei dem Wirbel die Ansagen durch den Lautsprecher oft nicht“, erklärt Prenner.

Prenner sei nicht über Halt informiert worden

Als der Zug in St. Pölten ankam, saß Prenner noch auf seinem Platz. Er wäre nicht über den Halt informiert worden. Die Westbahn sieht das anders: „Die Stewardess hat ihn vor St. Pölten angesprochen und während des Halts einer Frau bei Kinderwagen und Gepäck geholfen, als sie Prenner noch an seinem Platz sitzen sah.“ Sie habe daraufhin versucht einen längeren Halt der Garnitur am Bahnsteig St. Pölten zu veranlassen, allerdings erfolglos.

Der Zug fuhr also ab. Die Stewardess habe Prenner angeboten nach Wien weiterzufahren und den Gegenzug nach St. Pölten kostenlos in Anspruch zu nehmen. Ernst Prenner wollte aber aus eigenem Antrieb am Bahnhof Tullnerfeld aussteigen, die Stewardess habe noch ein Taxi für ihn gerufen.

„Ich wurde gebeten den Zug in Tullnerfeld zu verlassen. Es hat in Strömen geregnet und ich habe mir eine schwere Erkältung eingefangen“, sieht Prenner die Sache anders. Zwei Damen hätten ihn bemerkt, ihm ein Taxi gerufen und ihn in seiner ausweglosen Situation unterstützt. Ernst Prenner brachte nun eine Klage ein.