Zahlreiche Gäste, unter ihnen auch Pfarrer Josef Vonwald und sein Nachfolger Eusebiu Bulai, Bürgermeister Thomas Buder, Vizebürgermeisterin Anna Haider, Josef Resch (Obmann des Wandervereins), die Obfrau des Elternvereins Claudia Chovanetz und Karl Hemmelmayer konnten von Direktorin Sonja Kainzbauer begrüßt werden.

Zur Einstimmung zeigte der Schulchor mit „Snow is falling“ unter der Leitung von Birgit Staffenberger und Nicole Reif, wie man die Weihnachtszeit genießt. Die beiden ersten Klassen sangen zwei Weihnachtslieder (1A mit Nicole Reif: Weihnachtsmarkt; 2B mit Lisa-Marie Frieberger: Oh wie duftet es heute fein). Dazu verteilten Kinder Kekse. Die Klasse 2A mit Lehrerin Martina Hofbauer zeigte Boten des Christkinds, die das Licht des Friedens, der Liebe, Freude und Dankbarkeit brachten. Danach hatte es in der 2B (Lehrerin: Birgit Staffenberger) Rudolf eilig. Seine rote Nase leuchtete den Weg.

Silvia Dürrs Klasse 3A hielt eine Versammlung ab und sang im Schein der Kerze. Auch die 3B (mit Lehrerin Elisabeth Morhardt) wünschte sich mit dem Lied „Es schneit, es schneit...“, dass es bald weihnachtet. Gertrude Wurzinger hat mit ihrer vierten Klasse ein Krippenspiel einstudiert, das auch eine Reise in die Vergangenheit unternimmt.

Die Tanzgruppe von Lisa-Marie Frieberger zeigte einen popig-rockigen Abschluß mit einem Remix aus „Uptown funk und last christmas“.

Der Obmann des Wandervereins Josef Resch dankte mit einer Spendenübergabe dafür, dass die Volksschule mit der größten Gruppe am Wandertag teilnahm. Auch Claudia Chovanetz (Obfrau des Elternvereins), Bürgermeister Thomas Buder und Pfarrer Josef Vonwald wünschten eine schöne und besinnliche Zeit.