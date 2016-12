Hofer oder Van der Bellen? Diese Frage scheint mit einem eindeutigen Wahlergebnis jetzt zwar geklärt zu sein, aber nie zuvor hatte eine Wahl so stark gespalten wie diese. Mit ihrem Blog „So retten Sie den Familienfrieden“ bot die Tullner Mediatorin Stefanie Jirgal auf loesungsorientiert.at hilfreiche Tipps zur Bewältigung des Streitthemas Nummer 1.

Zwei Dinge fielen ihr im Wahlkampf besonders auf: „Erstens die Haltung beider Kandidaten und deren Unterstützer, dass der jeweilige andere eine Katastrophe für Österreich wäre, quasi untragbar, unmöglich. Und zweitens das oftmalige Abdriften in eine aggressive, vorwurfsvolle Art und Weise des miteinander Sprechens.“

Dabei gebe es in jedem Streit ein verbindendes Element, hier, dass beide das höchste Amt im Staat und in ihrem Sinne das Beste für Österreich wollen. „Allein diese kleine Erkenntnis hätte die Lage etwas entschärft“, so Jirgal.

Größere Zusammenhänge werden nicht gehen

Was die aggressive, vorwurfsvolle Sprache im Wahlkampf betrifft, gibt die Mediatorin zu bedenken: „Wir diskutieren gesellschaftliche Themen wie die ,Verrohung der Gesellschaft‘, jüngstes Thema: Ein Mädchen wird zusammengeschlagen, gefilmt und dies im Internet veröffentlicht.“ Und doch werde der größere Zusammenhang nicht gesehen.

„Die Männer, die das höchste Amt im Staat ausüben möchten, ,dürfen‘ sich im Fernsehen, im Radio und in der Zeitung beflegeln und teils aggressiv behandeln, aber Kinder und Jugendliche haben still und brav zu sein!“, so Jirgal. Aber Worte können Waffen sein. Staatsmänner, wie sie miteinander umgehen und wie sie miteinander sprechen, das habe Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft und deren Haltung.

Und nach der Wahl? „Jetzt geht es um einen Perspektivenwechsel: Was wünschen sich die Menschen, die Norbert Hofer gewählt haben. Das zu analysieren und zu verstehen ist wichtig, um Gräben zuzuschütten“, so Jirgal.