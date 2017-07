Im Rahmen der Gemeinderatssitzung gab der ehemalige Ortsvorsteher Thomas Marschall aus Langenschönbichl offiziell bekannt, dass er aus persönlichen Gründen aus allen seinen Ämtern zurücktritt.

Als Ersatz für das freigewordene Gemeinderatsmandat wurde Martina Kerschner aus Langenschönbichl von Bürgermeister Leopold Figl neu angelobt. Bei der Ergänzungswahl wurde Günther Fischer neu in den Gemeindevorstand und Martina Kerschner als neues Mitglied des Prüfungsausschusses mehrheitlich gewählt. Franz Poisinger, der kein Gemeinderatsmitglied ist, wurde mit mehrheitlichen Stimmen als Ortsvorsteher für Langenschönbichl gewählt.

Auch Gemeinderat Manuel Klein wurde mit einer Stimmenmehrheit als neues Mitglied des GVA südöstliches Tullnerfeld bestellt. Bei weiteren Tagesordnungspunkten wurde unter anderem der Beschluss gefasst, dass die Volksschule Langenrohr an der Südseite neue Fenster bekomme und in Langenschöbichl, in Richtung Neusiedl seitens der Marktgemeinde weiteres Bauland freigegeben wurde.

Seitens der Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss gab es keine Einwände. Thomas Marschall bedankte sich bei allen und betonte, dass er schon im Vorfeld bei der letzten Wahlperiode seinen Rückzug angekündigt habe.

Der scheidende Gemeinderat wünschte den Mitgliedern des Gemeinderates viel Schaffenskraft und lud im Anschluss in die Gemeindestube auf einen kleinen Imbiss mit Getränken ein.

Bürgermeister Leopold Figl dankte Marschall für seinen Einsatz und betonte, dass er „ein Vorbild in der Gemeinde“ war.