„Es gibt so viele Menschen, die eigentlich wunschlos und damit sehr schwer zu beschenken sind“, erklärt Uli Stambera, Regionalmanagerin, wie die Aktion zustande kam. So überlegte man sich im Team, dass es für diese Menschen am sinnvollsten wäre, auf ein Geschenk zu verzichten und das dafür vorgesehene Weihnachtsgeschenke-Budget dem Soma – und damit einem sinnvollen Zweck - zukommen zu lassen.

„T-Shirts, Notizbücher und mehr für Spender“

„Damit man dann doch etwas zu Weihnachten überreichen kann, haben wir schicke T-Shirts, Notizbücher und Weihnachtskarten kreiert. Diese erhält der Spender als Dankeschön, es warten wirklich ganz tolle Geschenke auf die Spender“, freut sich Claudia Zwingl (SAM NÖ) über das gelungene Projekt.

Über 307.500 Personen lebten 2016 in Österreich an der Armutsgrenze.

„Viele von ihnen müssen sich auch zu Weihnachten überlegen, ob sie einen Christbaum oder ein kleines Geschenk kaufen oder doch lieber die Wohnung heizen wollen“, erklärt Claudia Zwingl.