Nach dem großartigen Wagram Open am ersten Mai-Wochenende macht der „Lössfrühling am Wagram“ an seinem dritten Wochenende von 11. bis 13. Mai in den Weinbaugemeinden Großriedenthal, Kirchberg und Königsbrunn Station.

In Großriedenthal stehen die Genusstour mit dem „Tut gut“-Wanderweg und zahlreiche Informationen über „Gelebte Nachhaltigkeit“ am Lösshof auf dem Programm. Dazu kommt die ausführliche Entdeckertour in der Kellergasse Königsbrunn. Ein besonderes Highlight ist der Kirchberger Naschmarkt am Samstagvormittag.

Im Beisein zahlreicher Prominenz wurden beim Wagram Open in der Absdorfer Neugebäude-Kellergasse die Wagram Trophy Sieger 2018 gekürt. Im geräumigen Zelt konnten die besten Weine der Region Wagram verkostet werden. Kulinarische Highlights waren im benachbarten Heiss Keller zu finden. Musikalisch umrahmt vom jungen Musikverein Absdorf und Ensembles der Musikschulen Traismauer und Region Wagram. Norbert Greil als Obmann der Weinstraße Region Wagram und die Marktgemeinde Absdorf als Gastgeber hatten hervorragende Vorbereitungsarbeit geleistet.(Siehe auch Treffpunkt).