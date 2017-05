30 Jahre, in denen vieles erreicht wurde. „In dieser Zeit wurden die Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes in Niederösterreich auf- und ausgebaut und stellen heute ein Netzwerk der Sicherheit für Menschen dar, die in Not geraten sind“, erklärte Präsident General Josef Schmoll.

„Heute umfassen die Gesundheits- und Sozialen Dienste 60 Angebote. Das dies überhaupt möglich ist, das verdanken wir vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll eröffnete gemeinsam mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrat Maurice Androsch den Festakt anlässlich der Geburtstagsfeier für Rotkreuz-Begründer Henry Dunant. „Niederösterreich ist das Land der Freiwilligen, gerade das Rote Kreuz beweist das immer wieder eindrucksvoll“, bedankt sich LH-Stellvertreter Pernkopf. „Die vielen freiwilligen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes helfen aus Liebe zum Menschen. Der schönste Antrieb für Engagement, den es gibt!“

Rund 300 Gäste waren zu diesem feierlichen Anlass nach Tulln gekommen, darunter zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Partnerorganisationen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes Niederösterreich. Für einen unterhaltsamen Abend sorgte Physiker Werner Gruber mit „Physik in Extremsituationen“.

30 Jahre Gesundheits- und Soziale Dienste

Der Grundauftrag des Roten Kreuzes ist es, Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit zu helfen – darauf basieren natürlich auch die Gesundheits- und Sozialen Dienste des Roten Kreuzes Niederösterreich. Vieler Ort fanden sich im Zuge des Aufbaus der ersten Dienstleistungen freiwillige und hauptberufliche Kolleginnen und Kollegen, die begeistert davon waren – so wurden die ersten Schritte gemeinschaftlich gesetzt.

„Heute, nach 30 Jahren, bietet das Rote Kreuz in Niederösterreich in den Gesundheits- und Sozialen Diensten eine breite Palette an Beratung, Betreuung, Begleitung und Pflege“, erzählt Schmoll. „An den 54 Bezirks- und 90 Ortsstellen haben sich unterschiedliche, nach dem Bedarf orientierte, Angebote entwickeln.“

Besondere Überraschung für Werner Gruber

Auf den Direktor des Planetriums und bekannten Physiker Werner Gruber wartete nach seinem Auftritt noch eine ganz besondere Überraschung: zwei freiwillige Rotkreuz-Mitarbeiter aus Mödling – Alina Steuerer und Florian Frühberger – übergaben ihm auf der Bühne eine kleine Geburtstagstorte. Und zu seiner Überraschung stellten sich die beiden als jene Sanitäter vor, die ihn am 26. September 2015 erfolgreich reanimierten.