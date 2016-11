Das teilte die Staatsanwaltschaft St. Pölten am Dienstag mit. Demnach habe man auch bereits einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Gegen das Mädchen - eine amtsbekannte 15-Jährige aus dem Bezirk Tulln - wird wegen Körperverletzung, Nötigung und absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie das ebenfalls 15-jährige Opfer beim Donauzentrum in der Donaustadt von vier Jugendlichen verprügelt, verhöhnt und beschimpft wird. Die Aggressoren filmten die Tat, ein Video verbreitete sich auf Facebook. Dieses wurde bis Dienstag rund 4,5 Millionen mal angesehen und fast 40.000 mal geteilt.

Opfer aus Krankenhaus entlassen

Das Opfer hatte einen Kieferbruch erlitten und war operiert worden. Am Montag wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei forschte alle Angreifer - neben der 15-jährigen Haupttäterin eine 16-Jährige aus Ecuador, die im Bezirk Gänserndorf lebt, eine 16-jährige Wienerin sowie einen 16-jährigen Tschetschenen, der in Wien wohnt -, aus. Alle vier wurden wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.

Die Tat wurde vergangenen Mittwoch in der Siebeckstraße in der Donaustadt verübt. Laut Polizei waren nichtige Meinungsverschiedenheiten das Motiv. Die mutmaßliche Haupttäterin ist bereits amtsbekannt. Sie lebt in einer Sozialeinrichtung für Jugendliche in Niederösterreich. Sie soll am 3. November eine ähnliche Tat begangen haben, eine Gleichaltrige niedergeschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben. Ein Sozialarbeiter eines Jugendzentrums im Bezirk Tulln hatte die Tat gesehen und die Polizei verständigt.

Weiterer Fall aus der Großfeldsiedlung

Am Dienstag wurde ein dritter Fall bekannt, der ebenfalls auf das Konto der Hauptverdächtigen gehen dürfte. In der Floridsdorfer Großfeldsiedlung sollen sieben Jugendliche, darunter die Niederösterreicherin, eine 14-Jährige zusammengeschlagen haben. Die Mutter des Mädchens erstattete Anzeige. Bei dem Streit ging es um ausgeborgtes Gewand. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag kurz nach Mittag. Die Mutter postete auf Facebook, dass "sie von sieben geschlagen wurde und zwei davon hatten sie gehalten, dass sie sich nicht wehren konnte. Die Prügel-Bande hatte ebenfalls (ein) Video gemacht".

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten mit Facebook Kontakt aufgenommen. "Wir wollen erreichen, dass das Video von Facebook aus dem Netz genommen wird", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bisher verweigerte das Soziale Netzwerk dies mit dem Argument, das Prügel-Video würde nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen.