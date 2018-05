„Für meine Familie hat es ein schmerzhaftes Loch, eine unglaubliche Leere hinterlassen“, klagt Olexander Scherba. Der Botschafter der Ukraine in Wien sucht verzweifelt nach seinem Großonkel, der als sowjetischer Besatzungssoldat mit einer Niederösterreicherin namens Herta liiert war und 1946 auf rätselhaft Weise verschwunden ist.

Über ähnliche Schicksale berichteten drei Betroffene im Rahmen des Zeitzeugenforums „Erzählte Geschichte“ im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich (St. Pölten) über ihr Leben als sowjetische Besatzungskinder. Jahrzehntelang waren viele dieser „Kinder des Krieges“ von einer Mauer des Schweigens umgeben. Erst in den letzten Jahren begann diese zu zerbrechen.

Die Suche nach den eigenen Wurzeln ist auch für die zweite und dritte Generation von großer Bedeutung

So möchte auch Olexander Scherba endlich Klarheit über das Schicksal seines Großonkels Vasyl Kukhar. Dieser war 1945 Zwangsarbeiter in Niederösterreich. Er floh und schloss sich in der Folge der Roten Armee an. Als „Chauffeur des Generals“, vermutlich von Generalmajor Galitzky, kam er 1946 wieder nach Österreich.

Immer wieder sandte er Briefe, Karten und Fotos an seine Familie in der Ukraine. Auf einigen Aufnahmen ist eine junge Frau namens Herta abgebildet, eine davon mit der Widmung „Denke oft und gerne an mich zurück. Herta“ und den Stempel eines Klosterneuburger Fotografen tragend. Eine Postkarte legt eine Spur nach Zeiselmauer.

Theoretisch könnte Herta sogar noch am Leben sein. Nur sie bzw. ihre Familienangehörigen könnten Licht ins Dunkel der Vergangenheit bringen. Die Gemeinde Zeiselmauer unterstützt die Suche mit einem Aushang auf der Amtstafel und einem Aufruf in der Juniausgabe des Amtsblattes.

Widmung von Herta und Stempel des Fotografen auf der Rückseite des Bildes. | NOEN

Beim letzten Besuch seiner Familie in der Ukraine im Jahre 1946 erklärte Vasyl Kukhar seiner Schwester (Olexander Scherbas Großmutter) gegenüber, dass er nie wieder kommen werde. In seinem letzten Brief vom 10. April 1946 lag noch ein Foto mit der Aufschrift „Ich, meine Freunde und meine Herta“. „Wenig später erreichte die Familie die Nachricht, Vasyl sei seinen Wunden erlegen und in Österreich begraben“, berichtet die Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgeforschung, Barbara Stelzl-Marx.

„Es ist meine Hoffnung, dass sich jemand an Herta erinnert. Es wäre uns wichtig, wie die Geschichte der beiden ausging und auf welches Grab wir Blumen legen können“, so Botschafter Scherba.

Hinweise an barbara.stelzl-marx@bik.ac.at erbeten.