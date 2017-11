„Der Wunsch ein Kind zu bekommen, steht im Zentrum unseres Tuns und Denkens“, betonten Kathrin und Michael Sator bei der Eröffnung ihres Kinderwunschzentrums – dem derzeit neuesten und modernsten in Österreich. Es braucht sich also niemand zu wundern, wenn künftig Schwärme von Storchenvögeln über den Dächern der Stadtoase kreisen.

Beginnendes Leben im Reagenzglas – unromantisch, aber für viele Paare der Weg zum Wunschkind. | NOEN, shutterstock/nevodka

„Den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen, ist Teamarbeit“, erklärten die beiden und stellten gleich zu Beginn der Veranstaltung die Mitarbeiter ihres Institutes dem Publikum vor, das auch großteils (vorwiegend aus Ärzten bestand. Neben der kaufmännischen Leitung umfasst das Team Experten unter anderem auch der Biologie und Psychologie. „Bei unserer Arbeit sind wir auf Augenhöhe mit den Kinderwunschpaaren und handeln in einem partnerschaftlichen Prozess“, so die Sators.

„Die In-vitro-Fertilisation ist die Reproduktion der Zukunft.“ Johannes Huber, Endokrinolog

Seit über 20 Jahren sind Kathrin und Michael Sator im Bereich Reproduktionsmedizin tätig. Vor rund drei Jahren fassten sie den Entschluss, ihr eigenes Institut zu gründen und wurden auf der Suche nach einem Standort im Zentrum Tullns fündig.

Arbeiten auf Augenhöhe mit den Paaren

Das Areal des Behandlungszentrums für unerfüllte Kinderwünsche ist im ersten Stock über dem Danubium in der Brüdergasse 3/top B1 gelegen und erstreckt sich über 400 m². Bereits seit Anfang August in Vollbetrieb, fand jetzt die offizielle Eröffnungsfeier im Danubium statt. Dazu waren drei hochkarätige Wissenschaftler von Weltformat zu Impulsvorträgen zum Thema „40 Jahre In-vitro-Fertilisation in Österreich “ mit anschließender Podiumsdiskussion geladen: Kooperationspartner Frauenarzt und Reproduktionsmediziner Wilfried Feichtinger, Gentechniker Markus Hengstschläger und Hormon-Experte Johannes C. Huber.

Gynäkologe Feichtinger berichtete über die Anfänge der Reproduktionsmedizin und wie spektakulär sich die Entwicklung dieses Bereiches in den vergangenen 40 Jahren gestaltete.

Markus Hengstschläger bezeichnete die Genetik als „unverzichtbaren Bestandteil der In-vitro-Fertilisation“ (IVF), besonders in Hinsicht auf die Möglichkeit, Tests auf mögliche genetische Erkrankungen bereits am Embryo durchzuführen.

Johannes Huber als Endokrinologe erläuterte den Zusammenhang zwischen Reproduktion und Evolution. „Die In-vitro-Fertilisation ist die Reproduktion der Zukunft“, ist sich Huber sicher, dass es über kurz oder lang keine „normale“ Zeugung mehr geben wird. Großkonzerne wie Amazon und Goolge würden Unsummen an Unterstützungsgeldern in diesen Bereich der Forschung investieren.

Kathrin und Michael Sator bedankten sich bei Bürgermeister Peter Eisenschenk über die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde während der Bauphase.

Im Rahmen eines Rundganges konnten sich die Gäste, neben Eisenschenk auch Immobilienentwickler Herbert Pinzolits, von den auf dem letzten technischen Stand befindlichen Einrichtungen überzeugen.

Die In-vitro-Fertilisation (IVF) – lateinisch für „Befruchtung im Glas“ – ist eine Methode zur künstlichen Befruchtung. Sie wurde in den 1960er und 1970er Jahren von Robert Edwards, der 2010 dafür den Nobelpreis für Medizin erhielt, und Patrick Steptoe entwickelt.

In Österreich gibt es etwa 30.000 Paare mit unerfülltem Kinderwunsch.

Seit 1. Jänner 2000 (zuletzt geändert durch die IVF-Fonds-Gesetz-Novelle 2004) können aus dem aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds und der Sozialversicherung gespeisten IVF-Fonds 70 Prozent der Kosten einer IVF bezahlt werden.