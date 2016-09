Viele Zuschauer kamen auf die Kleinkunstbühne zum Benefizkabarett. € 7.000 wurden an die Organisation Save a Soul - das ist ein Waisenhausprojekt in Kenia - und an Balance übergeben. Die Zuschauer waren von den vier Kabarettisten Reinhard Nowak, Bernhard Lentsch, Lydia Prenner-Kaspar und Gery Seidl begeistert. Die Künstler verzichteten auf ihre Gage, Eintrittsgelder, Spenden, Losverkäufe und der Erlös vom Verkauf des Preisberger-Weins wurden dem guten Zweck zugeführt.

Nahtlos geht es am Freitag, 30. September, um 20 Uhr, mit dem Herbstprogramm weiter. Die zwei altbekannten und in Zwentendorf äußerst beliebten Kabarettisten Steinböck & Rudle kommen mit „Kipferl forever“ auf die Kleinkunstbühne. Die beiden begeben sich dabei auf eine Zeitreise der vergangenen 20 Jahre und die Zuschauer können auf einige Highlights aus den letzten acht Programmen hoffen.

Karten gibt es im Vorverkauf auf der Marktgemeinde, im Donauhof, Tankstelle A1 Erpersdorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg und Ö-Ticket 01/96096.