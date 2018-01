Knalleffekt im FPÖ-Wahlkampf für die Landtagswahlen in Dietmanns: Die FPÖ-Ortsgruppe spaltete sich von der Bezirks- und Landespartei ab und wird zumindest bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen als unabhängige Fraktion im Gemeinderat weiterhin vertreten sein.

Barbara Stohl - Geschäftsführende Gemeinderätin und FPÖ-Gemeindeparteiobfrau in Dietmanns - sammelte zehn Unterschriften der 17 Personen, die bei der Gemeinderatswahl als „FPÖ — Freiheitliche und Unabhängige“ in Dietmanns antraten und benannte die Partei nun auf den Namen „Unabhängige Dietmanns - UNAB“ um. Stohl ist im Bezirk für die FPÖ-Landtagswahl als Nummer zwei hinter Landtagsklubobmann Gottfried Waldhäusl gelistet.

„Es geht nicht um eine Listenreihung oder dergleichen. Es gibt tiefere Gründe, die sich über Jahre angesammelt haben. Es gab wirklich viel Positives, aber auch sehr viel Negatives“, betont Stohl im Gespräch mit der NÖN.

Über die Abspaltung der Dietmannser Ortsgruppe von der FPÖ will sich Bezirksparteichef Waldhäusl nicht besonders äußern. „Ich bin menschlich schwer enttäuscht“, sagt er zur NÖN.

Mehr über die Abspaltung, Hintergründe, wie es mit der nun plötzlich politisch unabhängigen Ortsgruppe in Dietmanns weitergeht und was einige der Verantwortlichen noch zu sagen haben, lesen Sie in der nächsten Print-Ausgabe Ihrer Waidhofner NÖN.