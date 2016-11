Die Erbschleicher trieben sich auf der Bühne im Pfarrstadl am vergangenen Freitag herum, als das Stück „Wer glaubt schon an Geister“ des Kulturvereins Aigen seine Premiere feierte.

Die Hauptrolle spielte diesmal nicht wie in den Vorjahren Franz Piffl, sondern Heiko Nigischer als Macho Thomas Herzog, der nach einer Geisterbeschwörung aus dem Reich der Toten als Geist zurückkehrt, um seine Fehler zu bereinigen. So zum Beispiel die Sache mit dem fehlenden Testament, wegen dem seine Lebensgefährtin Eva Herzsprung (Sophia Gerstorfer) leer auszugehen droht. Nigischer schaffte es, den stets alles besser wissenden und herablassenden Macho glaubwürdig zu verkörpern. Gerstorfer war eine würdige Partnerin, ergänzt durch das sehr amüsante Spiel von Katja Popp als Haushälterin Tessa Kovalska, die das ganze Stück über einen tschechischen Akzent imitierte.

Franz Piffl und Jenny Bittner ganz pietätlos

Natürlich darf in keinem Stück der Aigener Franz Piffl fehlen. Diesmal spielte er in der Rolle des Erbonkels Willi Herzog ein echtes Ekel, dem es nur darum ging, möglichst schnell das Erbe anzutreten. Jenny Bittner als seine Frau Hilde trieb ihn bei diesem Vorhaben kräftig an, und sorgte mit pietätlosen Absichtserklärungen für jede Menge Lacher im Publikum.

Viel Applaus gab es aber auch für Robert Kloiber, der die Wahrsagerin Madame Jackeline Schulze verkörperte. Mit hoch verstellter Stimme zog er das Gelächter der Zuschauer auf sich, und man hätte bisweilen wirklich meinen können, eine Frau auf der Bühne zu sehen.

Mit viel Hingabe spielte Fritz Sigmund seine Rolle als verklemmter und neurotischer Prokurist Wolfi Biedermann. Bleibt noch Thomas Lebersorger als Kriminalbeamter Harry Klein, der in seiner Art ein wenig an einen Aigener Columbo erinnerte. Gewisse Textunsicherheiten sah man den Darstellern, die diese Pannen mit dem in Aigen üblichen Humor nahmen, gerne nach.