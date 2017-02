Zu einer spektakulären Traktorbergung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Alberndorf und Raabs am 20. Februar, kurz nach 13 Uhr, alarmiert.

Auf einem eisglatten und steilen Waldweg in der Nähe von Alberndorf kam ein Traktor ins Rutschen. Der mit Holz beladene Anhänger schlitterte rückwärts über die Böschung. Dabei riss er den Traktor, der mit einer Seilwinde an den Anhänger gekoppelt war, etwa zehn Meter in die Tiefe. Der Fahrer und zwei weitere Personen konnten sich in letzter Sekunde durch einen Absprung vom Fahrzeug retten und sich in Sicherheit bringen.

Durch die extremen Bodenverhältnisse gestaltete sich auch die Bergung des Fahrzeuges als besonders schwierig. Durch den engen Waldweg und den glatten Waldboden war es den Einsatzkräften nicht möglich, mit dem Rüstlöschfahrzeug bis zur Absturzstelle zu fahren.

Das gesamte Bergematerial wurde mithilfe eines Traktors mit Frontlader bis zur ca. 500 Meter entfernten Unfallstelle transportiert. Mithilfe einer Seilwinde und Umlenkrollen wurden der Traktor und der Anhänger schließlich geborgen.

Der Einsatz konnte nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden.