Dass der Glasfaser-Ausbau für die Region von enormer Bedeutung ist, steht außer Zweifel: Jetzt hat die nöGIG nicht nur die weitere Marschroute für den Ausbau im Bezirk Waidhofen ausgegeben, sondern auch vorgelegt, dass in Niederösterreich bereits der 1.000 Kunde seinen Breitbandanschluss erhalten hat.

In den nächsten Monaten wird im Bezirk Waidhofen in den vier Gemeinden Vitis, Thaya, Dobersberg und Waldkirchen der Schwerpunkt gesetzt. Bereits abgeschlossen ist der Ausbau ja in der Gemeinde Ludweis-Aigen (die NÖN berichtete). Dort wurde der Startschuss zum Ausbau im vergangenen März gegeben, Anfang Oktober war der Ausbau in dieser Gemeinde dann abgeschlossen. Auch in der Gemeinde Kautzen ist man bereits sehr weit und das Glasfasernetz ist bereits in Betrieb.

„Die große Ungeduld ist bereits spürbar“

Noch vor Weihnachten wurden in den Gemeinden Göpfritz und Thaya die Spatenstiche für den Ausbau gesetzt, erzählt nöGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber. Auch in den Gemeinden Vitis, Thaya, Dobersberg und Waldkirchen wird es demnächst ernst.

Mit den Grabungsarbeiten in diesen Gemeinden soll der Startschuss dafür gesetzt werden, diese Gemeinden an das „offene, öffentliche und zukunftssichere Netz des Landes Niederösterreich“ anzuschießen, wie die zuständige Technologielandesrätin Petra Bohuslav meint. Tauber ergänzt: „Unser international ausgezeichnetes Projekt zeigt, dass unser Breitbandmodell dafür geeignet ist, auch ländliche Regionen mit leistungsfähigen Internetverbindungen zu versorgen.“

So könne man dieses Regionen fit für die Herausforderung der Zukunft machen. Dass in den Gemeinden die Ungeduld auf Breitbandinternet schon groß ist, bestätigt Eduard Köck, Bürgermeister aus Thaya. Die Digitalisierung habe auch in unserer Region eine enorme Dynamik entwickelt, Bevölkerung und Betriebe warteten gleichermaßen mit großer Vorfreude auf die schnellen Internetverbindungen.

Für die weiteren Gemeinden sollen jetzt im Frühjahr die Aufträge für die „Tiefbauarbeiten“ vergeben werden, erklärt Tauber. Damit gemeint sind die Arbeiten für die direkten Anschlüsse. Und, so erzählt Tauber: „Diese Arbeiten sollen noch im gesamten Bezirk im heurigen Jahr erledigt werden. Wir wissen, dass die Kunden bereits sehnsüchtig auf die Anschlüsse warten und die Ungeduld groß ist.“

Alle Kunden, die also bereits einen Infrastrukturvertrag haben, können noch heuer mit dem Anschluss an das Glasfasernetz rechnen. Laut Tauber soll dazu auch in den nächsten zwei bis drei Wochen ein Infoschreiben an alle Kunden gehen. Es könne aber sein, dass einzelne Asphaltierungsarbeiten dann erst nach dem nächsten Winter durchgeführt werden können.

Wann es mit den nächsten Arbeiten konkret weiter gehe, stehe aber noch nicht fest. Dazu müsse erst die Entwicklung der Witterung abgewartet werden. In Thaya habe man kurzfristig schon überlegt, die Bagger zu starten, dann sei aber der erneute Wintereinbruch dazwischen gekommen.

Fix ist für Tauber aber, dass es – sobald es das Wetter zulässt – flächendeckend mit den Arbeiten losgehen soll. Geplant ist, in den Gemeinden – ähnlich wie in Ludweis-Aigen bereits absolviert – ein Gesamtnetz zu bestellen und die Arbeiten in einem Zug durchzuziehen. Tauber rechnet damit, dass es besonders im Juni und Juli zu einer Vielzahl an Baustellen kommen werde: „Wir sind aber bemüht, die Belästigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.“

Dort, wo man bereits gebaut habe, sei dies aufgrund der Bemühungen der Baufirmen auch gelungen. Wichtig ist Tauber, dass mit renommierten Baufirmen aus der Region zusammengearbeitet werde, die Baukoordinierung wird von der kpp consulting aus Schrems übernommen: „Dadurch bleibt die Wertschöpfung in der Region.“

Schnelles Internet ist übrigens auch in der Bezirkshauptstadt Waidhofen auf dem Vormarsch, wie Christian Berger von der Firma Speednet berichtet: „Glasfaser ist bereits in fast jeder Straße in Waidhofen verfügbar“, so Berger. Die Waidhofner sieht er gegenüber Bewohnern jener Gemeinden, die von der nöGIG mit Glasfaserinternet versorgt werden, im Vorteil, denn: „Der private Markt wird in ein bis zwei Jahren günstigere Tarife anbieten können.“ Schon jetzt biete man mit Tarifen zwischen 20 und 50 Euro viele Möglichkeiten.