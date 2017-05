Mit seinem ersten Tonträger im Gepäck kommt das Bahnhof Kollektiv am Freitag, 5. Mai, im Rahmen von „Kultur am/im FLUZ“ in den Schlosskeller von Schloss Rothschild nach Waidhofen. Die Band mit Proberaum am Hauptbahnhof präsentiert an diesem Abend erstmals ihre brandneue, via Crowdfunding finanzierte EP. Darauf finden sich sechs mit vielfältigem Instrumentarium eingespielte Elektronik-Crossover-Songs aus eigener Feder.

Die Gäste erwarten im Schlosskeller einige Neuerungen. So wird sich mit Anton Spreitzer ein fünftes Bandmitglied (Synth-Bass, Keyboard) zu Dieter Forster (Steirische, Maultrommel, Flöte), Hannes Mayrhofer (Gesang, Posaune, Maultrommel), Reinhard Reisenzahn (Synthesizer, Samples) und Christoph Schwaiger (Drums, Percussions) gesellen. Als Gastsänger wird Sufyan Fahdel Alobaidi, ein in Gaflenz lebender Asylwerber aus dem Irak, mit der Band performen. Die Besucher dürfen sich auf einen lustvollen musikalischen Genre-Mix freuen – gesellschaftskritisch, alternativ und absolut tanzbar.