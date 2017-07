Der diesjährige Bauernmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Thaya wurde auch für eine offizielle Eröffnung, des mit verbessertem Zugang ausgestattetem Haidl-Kellers, am Samstag genutzt.

Die Besonderheit von Thaya, ein rund 40 Meter langer Keller, der sich durch das Anstechen einer am Ende befindlichen Zisterne mit Wasser gefüllt hatte, soll eine weitere Attraktion des Ortes zum Beispiel für die Radtouristen darstellen, die im über dem Keller situierten Gasthaus Haidl perfekt eine Rast mit dem Besuch einer Sehenswürdigkeit verbinden können.

Das stellte Bürgermeister Eduard Köck auch bei der Begrüßung der Gäste klar. „Die Existenz des Kellers ist schon lange bekannt, mit dem Radweg soll dieser nun professioneller aufbereitet werden und wird in Zukunft auch immer geöffnet sein“, erklärte Köck.

Im Keller selbst sind Schautafeln angebracht, die sich mit der Geschichte des Kellers beschäftigen, Besucher müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen und einen Helm tragen. Helme gibt es ebenfalls kostenlos im Keller zur Verwendung.

Werner Neuwirth, Obmann-Stellvertreter des Kultur- und Museumsvereins Thaya, der sich schon seit rund 40 Jahren mit der Geschichte des Ortes beschäftigt, gab anschließend einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Ortes. Thaya wurde durch die Eisen-Erzeugung bedeutend und war im Mittelalter der größte Markt der Region. Die Zisterne am Ende des Haidl-Kellers war damals für die Wasserversorgung der Bevölkerung besonders wichtig.

Aktive Vereine machen Orte lebenswerter

Landesrat Ludwig Schleritzko meinte, dass eine Kellereröffnung in der heißen Jahreszeit durchaus etwas Schönes sei. Leader-Projekte seien, wie er aus eigener Erfahrung im Nationalpark Thayatal wisse, nicht immer leicht umzusetzen. Umso erfreulicher sei es, dass dies in Thaya mit dem neuen Zugang für den Haidl-Keller durchaus gelungen sei. „Der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und aktive Vereine und Verbände leisten wichtige ehrenamtliche Arbeit. Ohne diese wären die Gemeinden nicht so lebenswert“, stellte der Landesrat fest.

Abschließend segnete Pfarrer Wolfgang Auhser den neuen Kellerzugang und es ging zur Besichtigung unter die Erde.

Dass dann bei der Fahrt mit dem Schlauchboot ein kleines „Hoppala“ passierte, war an so einem heißen Tag dann auch nicht furchtbar tragisch (siehe Spaziergänger auf Seite 6).

Anschließend gab es eine erste Runde durch den Bauernmarkt, wo es neben verschiedenen kunsthandwerklichen Gegenständen auch kulinarisch einiges zu entdecken gab. Natürlich Brot vom Vorzeigebetrieb der Marktgemeinde Thaya, der Bäckerei Kasses, aber auch die Fleisch-Spezialitäten des Dobersbergers Horst Handl, der heuer nicht nur mit seinem bekannten Paprika-Speck für Gaumenfreuden sorgte, sondern auch mit einem „Stiereier-Gulasch“ eine eher doch seltene Rinderspezialität anbot.

Spezialitäten vom Wild von Jürgen Fleischhaker aus Groß Siegharts bot dieser in seinem Elternhaus, einem ehemaligen Gasthaus an, aber auch frische Marillen, Erdäpfelpuffer, Dinkelbrotspezialitäten, Korbwaren, Steine, Eisen-Skulpturen, Holzschwammerl und -blumen, sowie immer wieder Erfrischungen wurden angeboten. Zu einem Markenzeichen des Bauernmarktes in Thaya sind auch die Mohnnudeln bereits geworden, um die jedes Jahr ein großer Andrang herrscht.

Die Feuerwehr bot den Gästen auch im Gemeindezentrum kulinarische Spezialitäten an, auch Blutspenden konnte man dort. Und mit Blasmusik wurden die Gäste immer wieder bestens unterhalten.

Nur ein Stand fehlte heuer: Die Fischer boten keine gegrillten Fische an - der Fischotter hatte im Vorfeld leider gnadenlos zugeschlagen...