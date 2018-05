16 Kapellen davon acht aus dem Bezirk Waidhofen, sieben aus dem Bezirk Horn und eine aus dem Bezirk Hollabrunn, stellten sich am Sonntag der Konzertmusikbewertung im JUFA-Hotel in Raabs.

Die Stadtkapelle Raabs und die Jugendkapelle Raabs konnten dabei wieder einmal richtig brillieren. Auch die Musikkapelle Langau konnte sich über einen tollen Erfolg freuen.

Erstmals gab es diesmal mit Daniel Muck, Gerald Taborsky, Gernot Garhofer und Markus Kohl vier Juroren, wobei jeweils drei die Jury bildeten und der vierte mit dem jeweiligen Kapellmeister direkt nach dem Wertungsspiel das Wertungsgespräch führte. Dadurch wurde der Ablauf zeitlich etwas gestrafft.

Bewertung erfolgte in zehn Kategorien

Die Juroren bewerteten die Kapellen in zehn Kategorien: Stimmung und Intonation, Ton- und Klangqualität, Phrasierung und Artikulation, spieltechnische Ausführung, Rhythmus und Zusammenspiel, Tempo und Agogik, dynamische Differenzierung, Klangqualität und Registerbalance, Interpretation und Stilempfinden sowie musikalischer Gesamteindruck.

Dem in den letzten Jahren insgesamt gestiegenen Niveau wird mit einer entsprechend strengen Bewertung und vor allem in den höheren Stufen recht anspruchsvollen Stücken Rechnung getragen.

Das Ziel der Kapellen ist es natürlich, möglichst 91 oder mehr (von 100) Punkten zu erreichen, da dies einem „ausgezeichneten Erfolg“ entspräche – die Prädikate werden zwar seit 2002 nicht mehr auf den Urkunden aufgeführt, sind aber noch immer in den Köpfen der Musiker präsent, und eine Art „Zielvorgabe“. Um diese Punktezahl zur erreichen, braucht es nicht nur viel Vorbereitung, sondern auch die richtige Selbsteinschätzung der Kapellmeister hinsichtlich Wertungsstufe und Stückwahl.

Anders als im Vorjahr trat diesmal neben der Stadtkapelle Raabs auch die Musikkapelle Langau in der zweithöchsten Wertungsstufe D an. Mit „CMYK“ von Thomas Asanger als Pflichtstück und „In 80 Tagen um die Welt“ von Otto M. Schwarz als Selbstwahlstück mussten die Langauer unter der Leitung von Kapellmeister Harald Schuh zwei anspruchsvolle Stücke meistern. Insbesondere das Selbstwahlstück erforderte, um die einzelnen Stationen der Reise musikalisch abzubilden, mehrere Stilwechsel, welche die Langauer hervorragend meisterten. 93,67 Punkte erhielt die Kapelle von der Jury.

Die Stadtkapelle Raabs, seit Jahren eine fixe Größe in der Wertungsstufe D, legte noch ein Schäufelchen nach. Die Ouvertüre des Zaubermärchens „Irrfahrt um‘s Glück“ von Franz von Suppé verlangte der Kapelle und ihrem Kapellmeister Roland Haas, der diesmal zum zehnten Mal die Raabser bei einer Konzertmusikbewertung dirigierte, alles ab. Vom leisen Klarinettensolo bis zum vollen Einsatz des Orchesters war bei diesem sehr dynamischen Stück alles dabei, häufige Lautstärke- und Tempowechsel standen an der Tagesordnung.

Neueinsteiger führten Wertung in Stufe A an

Mit 95,67 Punkten übertraf die Stadtkapelle ihr Vorjahresergebnis von 94,83 Punkten und setzte sich klar an die Spitze der bewerteten Kapellen. In der dritthöchsten Stufe C gelang der Jugendkapelle Raabs mit Kapellmeister Gerhard Nothmüller ebenfalls ein ausgezeichneter Erfolg. Die jungen Musiker führten mit 94,17 Punkten die Wertung mit einigem Abstand zur nächsten Kapelle, dem Blasorchester Waidhofen mit 90,83 Punkten in Stufe C an. Die Waidhofner hatten sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. (90,50 Punkte).

Die Stadtmusik Maissau mit Kapellmeister Lukas Marek lag mit 90,58 Punkten etwas unter ihrem Vorjahresergebnis (91,42 Punkte). Allgemein wurde bei dieser Konzertmusikbewertung niemandem etwas geschenkt.

Diese Erfahrung musste der Musikverein Vitis machen , der im Vorjahr mit 90,92 Punkten gut dabei war, aber diesmal von der Jury „nur“ 88,67 Punkte erhielt. Florian Bauer dirigierte heuer zum zweiten Mal bei der Konzertmusikbewertung.

Die „Green Hills Fantasy“ von Thomas Doss mit Schrei- und Trampeleinlagen des Orchesters als Selbstwahlstück bereitete den Musikern sichtlich Spaß, und das Stück „Giacomo - Burleske für Blasorchester“ hatte der Musikverein Vitis bereits beim Frühjahrskonzert geprobt.

Doch irgendwie lief es nicht ganz so rund wie erhofft, wobei natürlich ein Ergebnus in den hoher 80er-Rängen trotzdem kein Beinbruch ist und einfach zeigt, dass für einen ausgezeichneten Erfolg eben alles perfekt passen muss.

In der Wertungsstufe B hatte Kapellmeister Lukas Marek, der auch die Maissauer in der Stufe C dirigierte, mit der Stadtkapelle Groß Siegharts einen zweiten Auftritt. Die Musiker erreichten ein solides Ergebnis von 91,25 Punkten (Vorjahr: 91,58). Tolle Erfolge in der Stufe B erzielten auch die Bürgermusikkapelle Gars am Kamp, die Jugendkapelle Weitersfeld und das privilegierte uniformierte Bürgerkorps Eggenburg, die alle über 91 Punkte erreichten und sehr dicht beeinander lagen (siehe auch Infobox).

In der Wertungsstufe A gab es heuer mit der Musikkapelle St. Leonhard am Hornerwald einen Neueinsteiger. Die Kapelle ging aus einer 2015 gegründeten Bläserklasse hervor. Ein Jahr später, am 12. Juni 2016, feierte die Kapelle ihr Gründungsfest und spielte beim 40-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde St. Leonhard am Hornerwald. 2017 spielte die Musikkapelle ihr erstes Vatertagskonzert.

Kapellmeister Harald Schuh und seine Musiker meisterten die Herausforderung ihrer ersten Konzertmusikbewertung souverän und erreichten mit 90,50 Punkten das beste Ergebnis in der Stufe A, gefolgt von der Jugendmusikkapelle Pernegg und der Blasmusik Windigsteig.