In der Bevölkerungsstatistik verzeichnen nur vier Gemeinden ein leichtes Plus. Nur noch 26.043 Menschen wohnen im Bezirk.

Die Bevölkerungsabnahme im Bezirk Waidhofen geht weiter: Im Vergleich zum Vorjahr verlor der Bezirk 1,2 Prozent (327) der Einwohner und verzeichnet damit gemeinsam mit dem Bezirk Gmünd den höchsten Verlust auch im Waldviertel. Gegenüber den Vergleichszahlen von 2002 sind das ein Minus von über sieben Prozent!

Am stärksten betroffen sind die Gemeinden Kautzen und Ludweis-Aigen mit einem Minus von knapp mehr als drei Prozent, gefolgt von der Bezirksstadt Waidhofen mit einem Minus von 2,5 Prozent sowie von Windigsteig und Karlstein mit minus 2,1 Prozent.

Während Dietmanns, Thaya und Dobersberg ein Minus von etwas mehr als einem Prozent verzeichnen, hält sich der Rückgang in Raabs, Groß Siegharts und Pfaffenschlag mit weniger als einem Prozent schon eher in Grenzen. Leichte Bevölkerungszuwächse gibt es in Waidhofen-Land, Vitis, Gastern und Waldkirchen.

Interessant ist auch ein Blick auf die anderen Waldviertler Bezirke: Während Zwettl und Horn deutlich besser dastehen, trifft es Gmünd und Waidhofen, also die Bezirke in Randlage, besonders stark.

Auch die Tatsache, dass es im Jahr 2015 eine Steigerung der Einwohnerzahlen gegeben hatte, die mit ziemlicher Wahrcheinlichkeit auf die Verteilung von Asylsuchenden in den Regionen zurückzuführen war, ist offensichtlich. Da der Großteil dieser Personengruppe nun entweder abgeschoben wurde oder in die Großstädte weitergezogen ist, ist das kurze positive Aufflackern spätestens mit dem Ende des Jahres 2017 wieder vorbei.

„Trotzdem wird übrig bleiben dass der Bevölkerungsrückgang im Waldviertel noch nicht gestoppt werden konnte. Ein großer Teil davon ist durch den höheren Grad von älterer Bevölkerung in diesen Bezirken zu erklären. Man sieht aber, dass sich die Bezirke Zwettl und Horn, die näher an den Ballungsräumen sind, leichter tun, weil man von dort aus einfachere nach Wien oder St. Pölten pendeln kann“, stellt ÖVP-Bezirksobmann Bundesratsabgeordneter Eduard Köck klar.

Gegensteuern könne man, so Köck, durch mehr Arbeitsplätze, und natürlich durch eine Verbesserung der Infrastruktur-Anbindung an die Zentralräume in allen Bereichen. Man sollte Investitionen in den Bezirk holen – das schafft Arbeitsplätze. „Wir haben gute Leitbetriebe, die viele Arbeitsplätze in den nächsten Jahren schaffen, das müssen wir mit der Ausrichtung der Schulen und Schulungen sowie mit der Infrastruktur unterstützen“, betont Köck.

Dezentralisierung weiter vorantreiben!

Dezentralisierung sollte weiter vorangetrieben werden, immerhin wurden die ersten ausgelagerten Arbeitsplätze der Landesregierung auch in der Bezirkshauptmannschaft bereits installiert. Man sollte verstärkt über die Vorteile des Bezirkes Waidhofen reden und weniger über die Nachteile! Es gäbe noch immer zu viele Medien, in denen das Großstadtleben idealisiert wird, „dem müssen wir entgegenwirken“.

Die Energieeigenversorgung des Bezirks soll verbessert werden, 40 Millionen Euro fließen für Energie jedes Jahr aus dem Bezirk ab, jeder Euro, der hier bleibt, verfünffacht sich jedoch, hat Köck noch eine weitere Idee parat.

„So positiv das Ergebnis der Bevölkerungsentwicklung für die Republik und Niederösterreich als Gesamtes ist, so angespannt bleibt die Situation im nördlichen Waldviertel“, bringt es Nationalratsabgeordneter Maurice Androsch (SPÖ) aus Groß Siegharts gleich anfangs auf den Punkt.

Der Bezirk Waidhofen ist besonders betroffen, zählte dieser doch noch 2002 28.133 Einwohner, die auf nunmehr 26.043 Einwohner zurückgegangen sind.

Zwei Gemeinden „gingen verloren“

„Wovor ich als Bürgermeister von Groß Siegharts schon immer gewarnt habe, ist tatsächlich eingetreten. Der Bezirk hat mittlerweile mehr als 2.000 Einwohner verloren. Das heißt, uns sind, an der Bevölkerungszahl gerechnet, die Gemeinden Kautzen und Windigsteig zusammen verloren gegangen. Im nördlichen Waldviertel haben wir in diesem Zeitraum an eine größere Zahl an Menschen verloren, als eine Bezirksstadt Einwohner hat“, meint Androsch weiter. Auch wenn sich der Trend abflacht, sei das alles andere als positiv.

Diese Entwicklung habe eine Reihe von negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel auf die Finanzkraft der Gemeinden, die Infrastruktur der Region, die wirtschaftliche Entwicklung und die Gesellschaft der Region allgemein.

Regionen, die ein attraktives Verkehrsnetz, ein ansprechendes öffentliches Personennah- und -fernverkehrssystem, ein bedarfsgerechtes Angebot für Familien, moderne Bildungseinrichtungen und eine starke Wirtschaft haben, seien auch Magneten für Zuzug.

„Wenn wir mehr Menschen in unsere Region holen wollen, müssen wir bei der Regionalentwicklung mehr Tempo bekommen!“ stellt Androsch unmissverständlich klar. Nicht zuletzt durch die voranschreitende Digitalisierung sei ein großer Umbruch im Entstehen. Gerade in diesem Bereich gäbe es auch viele Chancen für das Waldviertel, hier könnte es Modell- und Vorzeigeregion werden, was eine wichtige Chance wäre, um als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiver zu werden.

Trendumkehr hat es nicht gegeben

Für den zukünftigen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl ist zumindest die Schuldfrage klar: „Leider ist die Landflucht im Waldviertel längst traurige Realität und wir Freiheitliche haben mit unseren berechtigten Warnungen Recht behalten. Die ÖVP hat die Entwicklung der letzten 25 Jahre verschlafen! Jeder der von einer Trendumkehr gesprochen hat, wird jetzt, mit den aktuellen Zahlen für diese Lügen bestraft.“

Auch Waldhäusl geht auf den kurzfristigen Anstieg der Bevölkerung 2015 ein: „Eine allfällige Trendumkehr war maximal die Zwangszuweisung von Asylwerbern.“

Die Freiheitlichen wollen für die Landsleute eine sichere Zukunft im Waldviertel ermöglichen. Jetzt sei es daher wichtig, die Potenzialanalyse zur Waldviertelautobahn, die Bundesminister Hofer versprochen hat, rasch umzusetzen. „Mit einer optimalen Verkehrsanbindung wird die Infrastruktur gestärkt, Betriebe siedeln sich an, Arbeitsplätze werden geschaffen – damit wird die gesamte Region gestärkt und aufgewertet“, ist sich Waldhäusl sicher.

Zudem braucht es seitens der Landespolitik mehr Unterstützung für Familien und leistbares Wohnen für jene Menschen, die arbeiten.

„Die negative Bevölkerungsentwicklung hat aus unserer Sicht mehrere Gründe“, meint Bezirkssprecher Martin Litschauer von den Grünen. Im Grund leide das Waldviertel unter einem enormen Kapitalabfluss, zum Beispiel fließen jährlich rund 400 Mio. Euro für Energieimporte aus dem Waldviertel ab.

Grüne sehen Problem bei öffentlcihem Verkehr

Aber auch der fehlende öffentliche Verkehr belastet laut Litschauer das Waldviertel, der Bezirk Waidhofen habe dadurch die höchste Autodichte, was zu weiteren finanziellen Belastungen der Familien führe. Deshalb komme es zur Abwanderung aus finanziellen Gründen. „Aus unserer Sicht muss der öffentliche Verkehr ausgebaut werden, aber auch mit der Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energie können Arbeitsplätze im Waldviertel geschaffen werden.

Die Kinderbetreuung müsse verbessert werden und die höheren Schulen müssen schneller und billiger mit Öffis erreicht werden, damit Studierende im Waldviertel verwurzelt bleiben. Aber auch dem Abbau der medizinischen Versorgung muss entgegengewirkt werden, denn jede Verschlechterung hat Auswirkungen darauf, ob sich eine Familie bei uns ansiedelt oder nicht“, meint Litschauer abschließend.