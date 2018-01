„Mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Rücken steigen die Beschäftigten- und sinken die Arbeitslosenzahlen“, zieht die Geschäftsstellenleiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Waidhofen, Edith Zach, zum abgelaufenen Arbeitsmarktjahr 2017 Bilanz.

Steigende Arbeitskräftenachfrage führte zu mehr Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit und einem kräftigen Plus bei den Stellenbesetzungen. Bis Jahresende meldeten die Unternehmen im Bezirk fast 900 freie Stellen und Lehrstellen, gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 27 Prozent. Gleichzeitig wurden etwa 780 freie Stellen und Lehrstellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt - um 18,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Langzeitarbeitslosigkeit weiter problematisch

2017 fanden 1.269 Arbeitslose wieder einen Job, das sind um fast 30 mehr als im Vorjahr. Problematisch ist aber weiterhin die Langzeitarbeitslosigkeit, die vor allem Personen über 50 und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen trifft. Fast 300 „Golden Ager“ nahmen 2017 (8,3% mehr als 2016) wieder eine Arbeit auf, die Zahl der Arbeitslosen über 50 stieg aber im Jahresdurchschnitt um drei Prozent auf 288 Betroffene an. Fast jeder fünfte AMS-Kunde in Waidhofen wurde bereits länger als ein Jahr betreut. Die Zahl dieser Personengruppe ist gegenüber 2016 um zweieinhalb Prozent auf 140 gestiegen.

Zu Monatsende waren 937 Personen als arbeitslos vorgemerkt, um 146 weniger als im Dezember 2016, aber um 332 Betroffene mehr als im November. Die Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS stieg um 31 Personen im Vergleich zu Vorjahr auf 130 an, womit insgesamt 1.067 Personen zu Monatsende beim AMS vorgemerkt waren (2016: 1.182). Ein Plus von 30 gibt es bei sofort verfügbaren offenen Stellen.