Das Jahr 2017 ist für die Waldbesitzer kein leichtes. Die Borkenkäfer-Situation hat sich in den vergangenen Wochen weiter verstärkt.

„Einen derart großflächigen Befall hat es bei uns noch nie gegeben. Es sind hauptsächlich das Waldviertel und hier vor allem die Bezirke Waidhofen und Horn betroffen“, fasst Franz Fischer von der Waldwirtschaftsgenossenschaft Raabs zusammen. Längst werden nicht mehr nur alte oder schwache Bäume befallen, sondern zunehmend auch jüngere.

Bei dieser jungen Fichte hat der Kupferstecher zugeschlagen. | Michael Schwab

„Normalerweise erwischt es eher hiebreife Fichten im Alter von 100 bis 120 Jahren. Aber jetzt werden auch 50-jährige Bestände befallen, sozusagen Bäume im besten Alter, die eigentlich für die nächste Generation, für unsere Kinder gesetzt worden sind. Diese Bäume jetzt umschneiden zu müssen, tut weh. Das ist einfach zermürbend“, sagt Fischer.

Der Käfer würde im Normalfall schwache und kranke Bäume befallen, aber durch den enormen Druck durch die starke Vermehrung aufgrund der für den Borkenkäfer idealen Bedingungen im heißen und trockenen Sommer befällt der Käfer jetzt auch gesunde Bäume. „Er nimmt praktisch alles, was er kriegen kann“, meint Fischer.

Die Auswirkungen für die Waldbesitzer sind schmerzhaft. Aufgrund der großen Menge an Schadholz - allein im Waldviertel 800.000 bis eine Million Festmeter sind die Preise im Sinkflug, statt rund 100 Euro pro Festmeter bezahlen die Sägewerke nun unter 50 Euro. Da es auch in benachbarten Bundesländern und in Tschechien Schadflächen gibt, ist der Markt mit borkenkäferbefallenen Holz überschwemmt, und es kommt zu einer Umkehrung der üblichen Verhältnisse.

Sägewerke habenteilweise Lieferstopp

„Die Sägewerke kaufen üblicherweise 80 Prozent frisches Holz und 20 Prozent Käferholz an. Das hat sich jetzt umgedreht, 80 Prozent des angelieferten Holzes ist Käferholz. Am Schnittholzmarkt ist aber der Bedarf an frischem Holz groß. Minderwertiges Schnittholz geht vor allem nach Südeuropa, dort herrscht aber momentan kein großer Bedarf. Die Lager sind voll, es kommt bei der Anlieferung in die Sägewerke zu mehrwöchigen Verzögerungen bis hin zu Lieferstopps“, erklärt Fischer und weist darauf hin, dass es bei der Waldwirtschaftsgenossenschaft Raabs einen zweiwöchigen Lieferstopp gibt.

Reinhard Kellner bei der Baumkontrolle auf Käferbefall | Michael Schwab

Fischer rät, das Holz vor der Anlieferung an ein Sägewerk vorzusortieren und frisches, unbefallenes Holz getrennt vom Käferholz zu vermarkten. Wichtig ist, befallenes Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu entfernen und in ausreichendem Abstand zwischenzulagern, wenn es nicht gleich der Verwertung zugeführt werden kann. Äste kann man entweder im Wald mit dem Mulcher zerkleinern, um das Holz für den Käfer brutuntauglich zu machen, oder aus dem Wald bringen und hacken. „Da es noch grüne Äste sind, sind sie für ein Heizwerk nicht so geeignet. Wir bringen sie in das Biomasse-Heizkraftwerk in Weinpolz“, merkt Fischer an.

Ein weiterer Schädling, der nun vermehrt zuschlägt, ist der Kupferstecher. „Er befällt vor allem Jungbestände, ist aber dafür für größere Bäume nicht so gefährlich, da er sich fast nur von oben vom Wipfel her einbohrt. Wenn der Wipfel dann braun wird, und man den Baum in zwei bis drei Wochen umschneidet, ist der Rest unbefallenes Frischholz“, führt Fischer aus.

Mischkulturen als möglicher Ausweg

Die kälteren Herbsttemperaturen werden in den kommenden Wochen die Verbreitung der Borkenkäfer dämpfen. Los wird man den Käferbefall durch die Kälte aber nicht. „Die Borkenkäfer überwintern in den Bäumen, und wenn der Baum im Frühjahr wieder im Saft steht, verbreitet er sich weiter. Daher muss man den Winter nutzen, um befallene Bäume zu entfernen“, warnt Fischer und meint, es werde noch viel Arbeit auf die Waldbesitzer zukommen.

Ein weiterer Wermutstropfen im heurigen Jahr ist die große Zahl der aufgeforsteten Bestände, die aufgrund der Trockenheit verdurstet sind. Ausfälle von 70-80 Prozent sind hier üblich.

„Die Fichte ist am stärksten von den Borkenkäfern betroffen, da sie als Flachwurzler stark unter Trockenheit leidet. Die letzten Jahre haben den Fichten stark zugesetzt, und heuer kam für viele Bäume der Todesstoß. In Zukunft wird man vermehrt auf Mischkulturen mit Tiefwurzlern wie Tanne, Douglasie, Kiefer oder Lärche setzen müssen, oder auf Laubholz“, weiß Fischer.