Ausgesprochen aktiv trieb sich eine Einbrecherbande in der Nacht von 24 auf 25. April im Bezirk herum. Insgesamt wurden fünf Delikte in Waidhofen, Pfaffenschlag, Groß Siegharts und Dietmanns verzeichnet.

In der Bezirkshauptstadt Waidhofen drangen die Täter in der Gärtnerei Jirku durch Aufzwängen der Haupteingangstür in den Verkaufsraum ein. Der Kassenbereich sowie ein dahinter liegender Arbeitsraum wurden durchsucht. Die Schadenssumme dürfte in einem vierstelligen Bereich liegen - die Täter nahmen aus den Handkassen lediglich Bargeld mit, Münzen wurden zurückgelassen.

Eine Vielzahl an Einkerbungen durch ein acht bis zehn Millimeter großes Werkzeug (möglicherweise ein Schraubenzieher) bemerkte die Besitzerin einer Trafik im Stadtgebiet. Das Eindringen in den Innenraum der Trafik blieb den Tätern jedoch versagt, der entstandene Sachschaden dürfte durch eine Versicherung gedeckt sein.

Bargeld und Zigaretten im Fokus der Diebe

Ein weiterer Tatort befindet sich in Pfaffenschlag. Hier wurde der Nah & Frisch-Markt mit gleicher Vorgehensweise heimgesucht: Aufzwängen der Eingangstüre, Durchsuchen des Verkaufs- und Büroraumes. Der Safe des Geschäftes wurde aufgebrochen und Bargeld in bisher unbekannter Höhe entnommen: Auch in Pfaffenschlag blieben die Wechselgeldrollen zurück.

In Groß Siegharts wurde das Zylinderschloss zur Blumenstube Suchan in der Raabser Straße abgedreht. Das Geschäftslokal wurde durchsucht, die eher ungewöhnliche Beute: zwei Packungen Zigaretten.

Als fünfter Schauplatz wurde in eine Imbissstube in Dietmanns im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße eingebrochen. Hier wurde ebenfalls das Zylinderschloss der Eingangstüre abgedreht. Ein Wandtresor, in dem sich ein derzeit nicht bekannter Bargeldbestand aus Sparvereinseinzahlungen befand, wurde aus der Verankerung gerissen und gestohlen. Weiters wurde eine größere Menge an Zigarettenpackungen sowie das Wechselgeld aus den Kellner-Geldtaschen in unbekannter Höhe gestohlen.

Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Vorfällen ist anzunehmen, da es sich bei den Einbruchsdelikten jeweils um die gleiche Vorgehensweise handelt. Tatortspuren konnten gesichert werden.

Hinweise sind an die jeweiligen Polizeiinspektionen Waidhofen, Tel. 059133/3460 oder Groß Siegharts, Tel. 059133/3463 erbeten.